Шеф-повар Салли Эйб, которая имеет звезду "Мишлен", поделилась советом, как постоянно достигать идеального яйца пашот. Секрет раскрывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как приготовить идеальное яйцо пашот

Охладите яйца в холодильнике. Вытащите и разбейте яйцо в сито, пусть стечет лишний белок.

Тогда доведите до кипения большую кастрюлю с водой – чем глубже, тем лучше. Положите разбитое яйцо в небольшую миску. Уменьшите огонь, добавьте каплю уксуса и с помощью венчика создайте эффект водоворота в воде, а затем быстро влейте яйцо.

Варите 3 минуты, выньте из воды шумовкой и заберите лишнюю влагу с помощью бумажной салфетки.

В результате получите идеальное яйцо пашот, которое не рвется и не растекается.

А вы знаете: как жарить драники, чтобы они не впитывали масло.