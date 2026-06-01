1 червня, 20:44
Компот "Мохіто" з полуниці на зиму: відкриєте банку – і літо повернеться одразу
Взимку особливо з погреба дістають та відкривають не просто банку компоту, а маленький шматочок літа. Щоб у кухні одразу з’явився знайомий аромат ягід, м’яти й цитрусів, який на кілька хвилин змушує забути про холод за вікном.
Саме тому такі заготовки рідко стоять у коморі до весни. Поєднання полуниці, апельсина та м’яти виходить настільки вдалим, що напій більше нагадує літній коктейль, ніж звичайний компот, зазначає mk_kulinart1.
До теми Кисла полуниця ще не вирок: один кухонний трюк робить ягоди солодшими за кілька хвилин
Як зробити компот з полуниці?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 апельсин;
– 3 кружальця лимона;
– 250 грамів цукру;
– 1 пучок свіжої м’яти;
– вода для заповнення трилітрової банки.
Приготування:
- Банки ретельно вимийте із содою та простерилізуйте будь-яким зручним способом. Кришки прокип’ятіть протягом 3–5 хвилин.
- Полуницю переберіть, видаліть плодоніжки, добре промийте під проточною водою та залиште, щоб стекла зайва волога.
- Апельсин ретельно вимийте, за бажанням ошпарте окропом, після чого наріжте кружальцями середньої товщини.
- Обов’язково видаліть усі кісточки, щоб напій не набув гіркоти. Гілочки м’яти сполосніть і злегка обсушіть. На дно підготовленої трилітрової банки викладіть полуницю, додайте кружальця апельсина та м’яту.
- Всипте цукор. Воду доведіть до кипіння й обережно, невеликими порціями, влийте в банку майже до самого верху.
- Накрийте стерилізованою кришкою, але поки що не закручуйте. На дно великої каструлі покладіть складений рушник або дерев’яну підставку.
- Поставте банку в каструлю та налийте теплу воду так, щоб вона доходила приблизно до рівня плічок банки. Доведіть воду до кипіння й стерилізуйте компот на помірному вогні протягом 15 – 20 хвилин.
- Після стерилізації обережно дістаньте банку та відразу герметично закрийте кришкою. Злегка покрутіть банку або обережно покатайте по столу, щоб цукор повністю розчинився.
- Потім переверніть її догори дном, укутайте теплою ковдрою чи пледом і залиште до повного охолодження приблизно на добу.
- Готовий компот зберігайте в прохолодному темному місці. Завдяки поєднанню полуниці, апельсина та м’яти напій виходить дуже ароматним і нагадує смак літнього мохіто;