Компот "Мохіто" з полуниці на зиму: відкриєте банку – і літо повернеться одразу

Взимку особливо з погреба дістають та відкривають не просто банку компоту, а маленький шматочок літа. Щоб у кухні одразу з’явився знайомий аромат ягід, м’яти й цитрусів, який на кілька хвилин змушує забути про холод за вікном.

Саме тому такі заготовки рідко стоять у коморі до весни. Поєднання полуниці, апельсина та м’яти виходить настільки вдалим, що напій більше нагадує літній коктейль, ніж звичайний компот, зазначає mk_kulinart1.

До теми Кисла полуниця ще не вирок: один кухонний трюк робить ягоди солодшими за кілька хвилин

Як зробити компот з полуниці?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 апельсин;

– 3 кружальця лимона;

– 250 грамів цукру;

– 1 пучок свіжої м’яти;

– вода для заповнення трилітрової банки.

Приготування: