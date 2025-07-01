Так просто ще не бувало: готуємо домашній мармелад з 3 інгредієнтів, які треба тільки змішати

Багато споживачів, які регулярно купують мармелад у магазинах, можливо, навіть не замислювалися над тим, як просто приготувати цей чудовий десерт у домашніх умовах. Знадобиться лише 3 інгредієнти і 2 години.

Створити здоровий десерт легко, просто змішавши інгредієнти, підігрівши їх на плиті та розливши у формочки. Отриманий мармелад не містить штучних барвників та консервантів, пише 24 Канал з посиланням на News.info.

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Як приготувати смачний і корисний мармелад?

Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)

15 хвилин (2 – 3 години на застигання) Порції: 1

Інгредієнти:

– 5 столових ложок теплої води;

– 100 грамів фруктового пюре;

– 3 чайні ложки желатину.

Приготування:

Желатин насипте у чашку, залийте теплою водою, добре перемішайте й залиште його набрякати.

Візьміть будь-які фрукти й зробіть з них пюре. Добре підійдуть навіть звичайні яблука з грушею або заморожені ягоди, які попередньо треба розморозити.

Як тільки желатин набрякнув, відправте його нагріватися на водяній бані, постійно помішуючи до повного розчинення. Малими порціями додавайте фруктове пюре в желатин та перемішайте.

Готове пюре розлийте в силіконові плоскі форми й відправте в холодильник на 2 – 3 години для застигання. Поріжте мармелад порційно і пригощайтеся.

Смачного!

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