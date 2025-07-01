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27 липня, 14:29
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Так просто ще не бувало: готуємо домашній мармелад з 3 інгредієнтів, які треба тільки змішати

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Побалуйте себе та своїх дітей смачним й корисним мармеладом, що не містить шкідливих добавок і барвників.
  • Існує багато рецептів мармеладу, але 24 Канал пропонує найпростіший – з приготуванням впорається навіть школяр.

Багато споживачів, які регулярно купують мармелад у магазинах, можливо, навіть не замислювалися над тим, як просто приготувати цей чудовий десерт у домашніх умовах. Знадобиться лише 3 інгредієнти і 2 години.

Створити здоровий десерт легко, просто змішавши інгредієнти, підігрівши їх на плиті та розливши у формочки. Отриманий мармелад не містить штучних барвників та консервантів, пише 24 Канал з посиланням на News.info.

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Як приготувати смачний і корисний мармелад?

  • Час: 15 хвилин (2 – 3 години на застигання)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 5 столових ложок теплої води;
– 100 грамів фруктового пюре;
– 3 чайні ложки желатину.

Приготування:

  1. Желатин насипте у чашку, залийте теплою водою, добре перемішайте й залиште його набрякати.
     
  2. Візьміть будь-які фрукти й зробіть з них пюре. Добре підійдуть навіть звичайні яблука з грушею або заморожені ягоди, які попередньо треба розморозити.
     
  3. Як тільки желатин набрякнув, відправте його нагріватися на водяній бані, постійно помішуючи до повного розчинення. Малими порціями додавайте фруктове пюре в желатин та перемішайте.
     
  4. Готове пюре розлийте в силіконові плоскі форми й відправте в холодильник на 2 – 3 години для застигання. Поріжте мармелад порційно і пригощайтеся.

Смачного!

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