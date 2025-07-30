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30 липня, 10:14
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Цілющий та смачний український напій: як приготувати кисломолочну квашу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кваша – це традиційний український кисломолочний напій, який готують з різних видів борошна та кислого молока.
  • Він такий смачний та корисний, що його називають "бальзамом для організму".

Кваша – кисломолочний напій, який в Україні готували з давніх-давен. Він не тільки здивує приємним смаком, а й підсилить ваш організм.

Кожен український регіон має свій рецепт кваші. Її можна вживати як десерт або самостійний напій. Досвідчені господині називають її "бальзамом для організму", і 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу Cookorama

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Як приготувати українську квашу? 

  • Час: 20 хвилин + настоювання
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 літр кислого молока;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка житнього борошна;
– 1 склянка вівсяного борошна;
– 1 склянка гречаного борошна;
– 1 склянка ячмінного борошна;
– 300 мілілітрів калинового соку. 

Приготування

  1. В емальовану ємність наливаємо кисле молоко.
  2. Додаємо по склянці різного борошна. 
  3. Розбавляємо суміш водою кімнатної температури, щоб консистенція нагадувала рідку сметану. 
  4. Добре все перемішуємо та ставимо в тепле місце для бродіння. 
  5. Через 1 – 3 дні, коли кваша почне бродити та набуде кислуватого смаку, додайте до неї калиновий сік. Добре перемішайте – напій готовий до вживання. 

Смачного!

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