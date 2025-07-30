Кваша – кисломолочний напій, який в Україні готували з давніх-давен. Він не тільки здивує приємним смаком, а й підсилить ваш організм.

Кожен український регіон має свій рецепт кваші. Її можна вживати як десерт або самостійний напій. Досвідчені господині називають її "бальзамом для організму", і 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу Cookorama.

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Як приготувати українську квашу?

Час : 20 хвилин + настоювання

: 20 хвилин + настоювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр кислого молока;

– 1 склянка борошна;

– 1 склянка житнього борошна;

– 1 склянка вівсяного борошна;

– 1 склянка гречаного борошна;

– 1 склянка ячмінного борошна;

– 300 мілілітрів калинового соку.

Приготування:

В емальовану ємність наливаємо кисле молоко. Додаємо по склянці різного борошна. Розбавляємо суміш водою кімнатної температури, щоб консистенція нагадувала рідку сметану. Добре все перемішуємо та ставимо в тепле місце для бродіння. Через 1 – 3 дні, коли кваша почне бродити та набуде кислуватого смаку, додайте до неї калиновий сік. Добре перемішайте – напій готовий до вживання.

Смачного!

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