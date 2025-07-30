Кожен український регіон має свій рецепт кваші. Її можна вживати як десерт або самостійний напій. Досвідчені господині називають її "бальзамом для організму", і 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом порталу Cookorama.
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Як приготувати українську квашу?
- Час: 20 хвилин + настоювання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр кислого молока;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка житнього борошна;
– 1 склянка вівсяного борошна;
– 1 склянка гречаного борошна;
– 1 склянка ячмінного борошна;
– 300 мілілітрів калинового соку.
Приготування:
- В емальовану ємність наливаємо кисле молоко.
- Додаємо по склянці різного борошна.
- Розбавляємо суміш водою кімнатної температури, щоб консистенція нагадувала рідку сметану.
- Добре все перемішуємо та ставимо в тепле місце для бродіння.
- Через 1 – 3 дні, коли кваша почне бродити та набуде кислуватого смаку, додайте до неї калиновий сік. Добре перемішайте – напій готовий до вживання.
Смачного!
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