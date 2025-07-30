Каждый украинский регион имеет свой рецепт кваши. Ее можно употреблять как десерт или самостоятельный напиток. Опытные хозяйки называют ее "бальзамом для организма", и 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала Cookorama.

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Как приготовить украинскую квашу?

  • Время: 20 минут + настаивание
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 литр кислого молока;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан ржаной муки;
– 1 стакан овсяной муки;
– 1 стакан гречневой муки;
– 1 стакан ячменной муки;
– 300 миллилитров калинового сока.

Приготовление:

  1. В эмалированную емкость наливаем кислое молоко.
  2. Добавляем по стакану разной муки.
  3. Разбавляем смесь водой комнатной температуры, чтобы консистенция напоминала жидкую сметану.
  4. Хорошо все перемешиваем и ставим в теплое место для брожения.
  5. Через 1 – 3 дня, когда кваша начнет бродить и приобретет кисловатый вкус, добавьте к ней калиновый сок. Хорошо перемешайте – напиток готов к употреблению.

Приятного аппетита!

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