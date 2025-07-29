29 липня, 06:18
Треба лише лимони та цукор: класичний рецепт смачного лимонаду
Основні тези
- Класичний лимонад готується лише з лимонів та цукру.
- Напій ідеально підходить для спекотної погоди.
Коли надворі спекотно, улюблений лимонад найкраще втамовує спрагу. Він простий у приготуванні та не потребує додаткових інгредієнтів.
Для того, щоб насолодитися улюбленим напоєм, не потрібно багато інгредієнтів або кулінарних маніпуляцій. Базовий рецепт лимонаду дуже простий, а вдосконалити його можна на власний розсуд, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Як приготувати класичний лимонад?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
сироп:
– 3/4 склянки цукру;
– 1 склянка води;
лимонад:
– 1 склянка лимонного соку;
– 3 склянки води.
Приготування:
- Розчиняємо цукор у склянці води та доводимо до кипіння. Також до сиропу можна додати цедру 1 лимона.
- Вичавлюємо сік з лимонів.
- Наливаємо сік і цукровий сироп у глечик.
- Додаємо 2 – 3 склянки води, регулюємо на свій смак.
- Подаємо лимонад з льодом та скибочками лимона.
Смачного!
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