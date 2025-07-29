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29 липня, 06:18
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Треба лише лимони та цукор: класичний рецепт смачного лимонаду

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Класичний лимонад готується  лише з лимонів та цукру.
  • Напій ідеально підходить для спекотної погоди.

Коли надворі спекотно, улюблений лимонад найкраще втамовує спрагу. Він простий у приготуванні та не потребує додаткових інгредієнтів.

Для того, щоб насолодитися улюбленим напоєм, не потрібно багато інгредієнтів або кулінарних маніпуляцій. Базовий рецепт лимонаду дуже простий, а вдосконалити його можна на власний розсуд, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba

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Як приготувати класичний лимонад? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти
сироп: 
– 3/4 склянки цукру;
– 1 склянка води;
лимонад:
– 1 склянка лимонного соку;
– 3 склянки води. 

Приготування

  1. Розчиняємо цукор у склянці води та доводимо до кипіння. Також до сиропу можна додати цедру 1 лимона.
  2. Вичавлюємо сік з лимонів. 
  3. Наливаємо сік і цукровий сироп у глечик. 
  4. Додаємо 2 – 3 склянки води, регулюємо на свій смак.
  5. Подаємо лимонад з льодом та скибочками лимона. 

Смачного!

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