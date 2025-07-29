Треба лише лимони та цукор: класичний рецепт смачного лимонаду

Коли надворі спекотно, улюблений лимонад найкраще втамовує спрагу. Він простий у приготуванні та не потребує додаткових інгредієнтів.

Для того, щоб насолодитися улюбленим напоєм, не потрібно багато інгредієнтів або кулінарних маніпуляцій. Базовий рецепт лимонаду дуже простий, а вдосконалити його можна на власний розсуд, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Як приготувати класичний лимонад?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

сироп:

– 3/4 склянки цукру;

– 1 склянка води;

лимонад:

– 1 склянка лимонного соку;

– 3 склянки води.

Приготування:

Розчиняємо цукор у склянці води та доводимо до кипіння. Також до сиропу можна додати цедру 1 лимона. Вичавлюємо сік з лимонів. Наливаємо сік і цукровий сироп у глечик. Додаємо 2 – 3 склянки води, регулюємо на свій смак. Подаємо лимонад з льодом та скибочками лимона.

Смачного!

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