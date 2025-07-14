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14 липня, 10:50
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І не треба довго морочитися: як смачно посмажити лисички з цибулею

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для приготування лисичок не потрібно особливих інгредієнтів або зусиль. 
  • Ці гриби чудово смакуватимуть з будь-яким гарніром. 

Смачні гриби, кілька простих акцентів, жодного довгого стояння біля плити – це комплексне рішення, яке сьогодні шукає кожна господиня. Смажені лисички відповідають усім критеріям та готові потішити вас своїм смаком.

Приготування лисок – це повна відсутність клопоту чи труднощів, лише кілька кулінарних махінацій та насолода результатом. Як швидко посмажити лисички з цибулею – розповідає 24 Канал.

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Рецепт смажених лисичок 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 300 грамів лисичок;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 3 – 5 гілочок петрушки;
– 1 – 2 столові ложки вершкового масла;
– дрібка солі. 

Приготування

  1. Гриби миємо та нарізаємо. Цибулю шаткуємо, зелень та часник подрібнюємо ножем. 
  2. Розігріваємо сковорідку та злегка обсмажуємо лисички з зеленню. 
  3. Потім додаємо гриби, солимо і готуємо приблизно 20 хвилин, не забуваючи помішувати. 

Смачного!

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