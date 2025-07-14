Приготування лисок – це повна відсутність клопоту чи труднощів, лише кілька кулінарних махінацій та насолода результатом. Як швидко посмажити лисички з цибулею – розповідає 24 Канал.
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Рецепт смажених лисичок
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів лисичок;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 3 – 5 гілочок петрушки;
– 1 – 2 столові ложки вершкового масла;
– дрібка солі.
Приготування:
- Гриби миємо та нарізаємо. Цибулю шаткуємо, зелень та часник подрібнюємо ножем.
- Розігріваємо сковорідку та злегка обсмажуємо лисички з зеленню.
- Потім додаємо гриби, солимо і готуємо приблизно 20 хвилин, не забуваючи помішувати.
Смачного!
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