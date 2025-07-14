Приготування лисок – це повна відсутність клопоту чи труднощів, лише кілька кулінарних махінацій та насолода результатом. Як швидко посмажити лисички з цибулею – розповідає 24 Канал.

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Рецепт смажених лисичок

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів лисичок;

– 1 цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 3 – 5 гілочок петрушки;

– 1 – 2 столові ложки вершкового масла;

– дрібка солі.

Приготування:

Гриби миємо та нарізаємо. Цибулю шаткуємо, зелень та часник подрібнюємо ножем. Розігріваємо сковорідку та злегка обсмажуємо лисички з зеленню. Потім додаємо гриби, солимо і готуємо приблизно 20 хвилин, не забуваючи помішувати.

Смачного!

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