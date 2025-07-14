Приготування лисок – це повна відсутність клопоту чи труднощів, лише кілька кулінарних махінацій та насолода результатом. Як швидко посмажити лисички з цибулею – розповідає 24 Канал.

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Рецепт смажених лисичок

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів лисичок;
– 1 цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 3 – 5 гілочок петрушки;
– 1 – 2 столові ложки вершкового масла;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Гриби миємо та нарізаємо. Цибулю шаткуємо, зелень та часник подрібнюємо ножем.
  2. Розігріваємо сковорідку та злегка обсмажуємо лисички з зеленню.
  3. Потім додаємо гриби, солимо і готуємо приблизно 20 хвилин, не забуваючи помішувати.

Смачного!

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