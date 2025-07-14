Приготовление лисичек – это полное отсутствие хлопот или трудностей, лишь несколько кулинарных махинаций и наслаждение результатом. Как быстро пожарить лисички с луком – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт жареных лисичек
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов лисичек;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 – 5 веточек петрушки;
– 1 – 2 столовые ложки сливочного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Грибы моем и нарезаем. Лук шинкуем, зелень и чеснок измельчаем ножом.
- Разогреваем сковородку и слегка обжариваем лисички с зеленью.
- Затем добавляем грибы, солим и готовим примерно 20 минут, не забывая помешивать.
Приятного аппетита!
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