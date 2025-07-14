Приготовление лисичек – это полное отсутствие хлопот или трудностей, лишь несколько кулинарных махинаций и наслаждение результатом. Как быстро пожарить лисички с луком – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт жареных лисичек

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов лисичек;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 – 5 веточек петрушки;
– 1 – 2 столовые ложки сливочного масла;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Грибы моем и нарезаем. Лук шинкуем, зелень и чеснок измельчаем ножом.
  2. Разогреваем сковородку и слегка обжариваем лисички с зеленью.
  3. Затем добавляем грибы, солим и готовим примерно 20 минут, не забывая помешивать.

Приятного аппетита!

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