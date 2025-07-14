Приготовление лисичек – это полное отсутствие хлопот или трудностей, лишь несколько кулинарных махинаций и наслаждение результатом. Как быстро пожарить лисички с луком – рассказывает 24 Канал.

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Рецепт жареных лисичек

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов лисичек;

– 1 лук;

– 1 зубчик чеснока;

– 3 – 5 веточек петрушки;

– 1 – 2 столовые ложки сливочного масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Грибы моем и нарезаем. Лук шинкуем, зелень и чеснок измельчаем ножом. Разогреваем сковородку и слегка обжариваем лисички с зеленью. Затем добавляем грибы, солим и готовим примерно 20 минут, не забывая помешивать.

Приятного аппетита!

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