Цю намазку хочеться їсти ложкою: морква, фета і йогурт у ніжному кремі

Намазки зручно готувати тоді, коли треба швидко подати щось до хліба, грінок або овочів. Їх можна зробити заздалегідь: після холодильника смак стає виразнішим, а текстура – щільнішою.

У цьому варіанті основою є кисломолочний сир, грецький йогурт і фета, а морква додає легку солодкість і колір. Часник, петрушка та лимонний сік роблять намазку не прісною, тому вона пасує і до сніданку, і до швидкого перекусу, зазначає lanas_diet. Цікаво Суп, який не треба варити: ідеальний гаспачо для аномальної спеки Як приготувати морквяну намазку з фетою та йогуртом? Час : 40 хвилин + охолодження

: 40 хвилин + охолодження Порцій: 4 Інгредієнти:

– 150 грамів моркви;

– 120 грамів кисломолочного сиру;

– 120 грамів грецького йогурту;

– 120 грамів фети;

– 3 зубчики часнику;

– 10 грамів петрушки;

– 10 грамів лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль;

– чорний перець. Ця намазка всіх підкорює: дивіться відео Приготування: Кисломолочний сир, грецький йогурт, фету та лимонний сік перекладіть у чашу блендера й перебийте до кремової текстури. Моркву натріть на дрібній тертці та за потреби трохи відтисніть від зайвої рідини. Додайте до сирної основи подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, мед, чорний перець і сіль. Із сіллю краще не поспішати: спершу перемішайте намазку й спробуйте, можливо, солоності фети буде достатньо. Всипте натерту моркву та добре перемішайте. Поставте намазку в холодильник мінімум на 30 хвилин, а ще краще – на ніч. Подавайте з підсмаженим хлібом, грінками або свіжими овочами.