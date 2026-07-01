У цьому варіанті основою є кисломолочний сир, грецький йогурт і фета, а морква додає легку солодкість і колір. Часник, петрушка та лимонний сік роблять намазку не прісною, тому вона пасує і до сніданку, і до швидкого перекусу, зазначає lanas_diet.
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Як приготувати морквяну намазку з фетою та йогуртом?
- Час: 40 хвилин + охолодження
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 150 грамів моркви;
– 120 грамів кисломолочного сиру;
– 120 грамів грецького йогурту;
– 120 грамів фети;
– 3 зубчики часнику;
– 10 грамів петрушки;
– 10 грамів лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль;
– чорний перець.
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Приготування:
- Кисломолочний сир, грецький йогурт, фету та лимонний сік перекладіть у чашу блендера й перебийте до кремової текстури.
- Моркву натріть на дрібній тертці та за потреби трохи відтисніть від зайвої рідини.
- Додайте до сирної основи подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, мед, чорний перець і сіль. Із сіллю краще не поспішати: спершу перемішайте намазку й спробуйте, можливо, солоності фети буде достатньо.
- Всипте натерту моркву та добре перемішайте.
- Поставте намазку в холодильник мінімум на 30 хвилин, а ще краще – на ніч.
- Подавайте з підсмаженим хлібом, грінками або свіжими овочами.