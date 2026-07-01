У цьому варіанті основою є кисломолочний сир, грецький йогурт і фета, а морква додає легку солодкість і колір. Часник, петрушка та лимонний сік роблять намазку не прісною, тому вона пасує і до сніданку, і до швидкого перекусу, зазначає lanas_diet.

Цікаво Суп, який не треба варити: ідеальний гаспачо для аномальної спеки

Як приготувати морквяну намазку з фетою та йогуртом?

  • Час: 40 хвилин + охолодження
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 150 грамів моркви;
– 120 грамів кисломолочного сиру;
– 120 грамів грецького йогурту;
– 120 грамів фети;
– 3 зубчики часнику;
– 10 грамів петрушки;
– 10 грамів лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль;
– чорний перець.

Ця намазка всіх підкорює: дивіться відео

WhatsApp Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини Додати

Приготування:

  1. Кисломолочний сир, грецький йогурт, фету та лимонний сік перекладіть у чашу блендера й перебийте до кремової текстури.
  2. Моркву натріть на дрібній тертці та за потреби трохи відтисніть від зайвої рідини.
  3. Додайте до сирної основи подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, мед, чорний перець і сіль. Із сіллю краще не поспішати: спершу перемішайте намазку й спробуйте, можливо, солоності фети буде достатньо.
  4. Всипте натерту моркву та добре перемішайте.
  5. Поставте намазку в холодильник мінімум на 30 хвилин, а ще краще – на ніч.
  6. Подавайте з підсмаженим хлібом, грінками або свіжими овочами.