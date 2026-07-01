У цьому варіанті основою є кисломолочний сир, грецький йогурт і фета, а морква додає легку солодкість і колір. Часник, петрушка та лимонний сік роблять намазку не прісною, тому вона пасує і до сніданку, і до швидкого перекусу, зазначає lanas_diet.

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Як приготувати морквяну намазку з фетою та йогуртом?

Час : 40 хвилин + охолодження

: 40 хвилин + охолодження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 150 грамів моркви;

– 120 грамів кисломолочного сиру;

– 120 грамів грецького йогурту;

– 120 грамів фети;

– 3 зубчики часнику;

– 10 грамів петрушки;

– 10 грамів лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду;

– сіль;

– чорний перець.

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Приготування: