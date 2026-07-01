В этом варианте основой служат творог, греческий йогурт и фета, а морковь придает легкую сладость и цвет. Чеснок, петрушка и лимонный сок делают пасту не пресной, поэтому она подходит и к завтраку, и к быстрому перекусу, отмечает lanas_diet.

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Как приготовить морковную пасту с фетой и йогуртом?

Время : 40 минут + охлаждение

: 40 минут + охлаждение Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов моркови;

– 120 граммов творога;

– 120 граммов греческого йогурта;

– 120 граммов феты;

– 3 зубчика чеснока;

– 10 граммов петрушки;

– 10 граммов лимонного сока;

– 1 чайная ложка меда;

– соль;

– черный перец.

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Приготовление: