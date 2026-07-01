В этом варианте основой служат творог, греческий йогурт и фета, а морковь придает легкую сладость и цвет. Чеснок, петрушка и лимонный сок делают пасту не пресной, поэтому она подходит и к завтраку, и к быстрому перекусу, отмечает lanas_diet.
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Как приготовить морковную пасту с фетой и йогуртом?
- Время: 40 минут + охлаждение
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 150 граммов моркови;
– 120 граммов творога;
– 120 граммов греческого йогурта;
– 120 граммов феты;
– 3 зубчика чеснока;
– 10 граммов петрушки;
– 10 граммов лимонного сока;
– 1 чайная ложка меда;
– соль;
– черный перец.
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Приготовление:
- Творог, греческий йогурт, фету и лимонный сок переложите в чашу блендера и взбейте до кремообразной консистенции.
- Морковь натрите на мелкой терке и, при необходимости, слегка отожмите от лишней жидкости.
- Добавьте в творожную основу измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, мед, черный перец и соль. С солью лучше не торопиться: сначала перемешайте пасту и попробуйте, возможно, солености феты будет достаточно.
- Добавьте натертую морковь и хорошо перемешайте.
- Поставьте пасту в холодильник минимум на 30 минут, а еще лучше – на ночь.
- Подавайте с поджаренным хлебом, гренками или свежими овощами.