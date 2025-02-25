Шалене задоволення без зусиль: як зробити морозиво з печивом вдома

Морозиво з печивом – це смаколик, який завжди доречний. Навіть якщо за вікном холодно, перед цим десертом не встоїть ніхто.

Можна спростити собі та скористатися придбаним морозивом. Однак повірте – зі смаком домашнього виробу не зрівняється жоден інший, розповідає 24 Канал з посиланням на "Панорама". Цікаво Не рецепт, а подарунок: торт "Рафаелло" за 15 хвилин – без випікання та нервів Домашнє морозиво у печиві Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 8 Інгредієнти:

– 250 грамів білого шоколаду;

– ванільний цукор до смаку;

– 450 мілілітрів жирних вершків;Є

– 100 грамів чорного або молочного шоколаду;

– 500 грамів печива. Приготування: Додайте ваніль або ванільний цукор до вершків і добре перемішайте. Нагрійте вершки на повільному вогні, але не доводьте до кипіння, вони повинні просто парувати. Додайте білий шоколад до гарячих вершків і добре вимішайте, поки він повністю не розчиниться. Накрийте масу харчовою плівкою, покладіть в холодильник на 10 – 12 годин або на ніч. Подрібніть молочний або чорний шоколад до стану крихти. Вийміть вершкову масу з холодильника і збийте міксером або кухонним комбайном. Додайте шоколадну крихту і добре перемішайте. Сформуйте морозиво: викладіть шар печива на форму, потім шар морозива, накрийте другим шаром печива. Помістіть у морозильну камеру і залиште на 5 годин до повного замороження. Смачного! Їх любили ще наші предки: найпростіший рецепт лінивих вареників.