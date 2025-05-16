Вона дійсно як суфле: так курячу печінку подасть не кожен ресторан – рецепт, в який закохуються

Печінку можна зробити не просто дуже смачною, а й потурбуватися про оригінальну подачу. 24 Канал пропонує відкрити для себе новий спосіб приготування улюбленого субпродукту з рецептом порталу "На пенсії".

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Інгредієнти:

– 800 грамів курячої печінки;

– 1 цибулина;

– 100 грамів сиру Гауда;

– 6 яєць;

– 100 мілілітрів молока;

– 4 зубчики часнику;

– сіль та копчена паприка до смаку;

– пів чайної ложки духмяного перцю;

– пів чайної ложки мускатного горіха.

Приготування:

Печінку подрібніть у блендері до однорідної консистенції. Білки обережно відділіть від жовтків.

Цибулю з часником також збийте в блендері, доливши 50 мілілітрів молока. До отриманої суміші додайте жовтки та ще 50 мілілітрів молока, перемішайте.

Влийте подрібнену печінку в цибулево-жовткову масу та ретельно перемішайте до рівномірної структури. Приправте спеціями: мускатним горіхом, духмяним перцем та сіллю.

Окремо збийте білки до густої піни й акуратно введіть у печінкову суміш, намагаючись зберегти об’єм. Додайте до неї подрібнений у блендері сир і ще раз делікатно перемішайте.