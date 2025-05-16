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16 травня, 20:06
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Вона дійсно як суфле: так курячу печінку подасть не кожен ресторан – рецепт, в який закохуються

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Печінка – смачний та корисний субпродукт, який можна перетворити на справжній шедевр. Головне підійти до справи з готовністю трішки експериментувати.

Печінку можна зробити не просто дуже смачною, а й потурбуватися про оригінальну подачу. 24 Канал пропонує відкрити для себе новий спосіб приготування улюбленого субпродукту з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт ніжної печінки 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 800 грамів курячої печінки;
– 1 цибулина;
– 100 грамів сиру Гауда;
– 6 яєць;
– 100 мілілітрів молока;
– 4 зубчики часнику;
– сіль та копчена паприка до смаку;
– пів чайної ложки духмяного перцю;
– пів чайної ложки мускатного горіха. 

Приготування

  1. Печінку подрібніть у блендері до однорідної консистенції. Білки обережно відділіть від жовтків.

  2. Цибулю з часником також збийте в блендері, доливши 50 мілілітрів молока. До отриманої суміші додайте жовтки та ще 50 мілілітрів молока, перемішайте.

  3. Влийте подрібнену печінку в цибулево-жовткову масу та ретельно перемішайте до рівномірної структури. Приправте спеціями: мускатним горіхом, духмяним перцем та сіллю.

  4. Окремо збийте білки до густої піни й акуратно введіть у печінкову суміш, намагаючись зберегти об’єм. Додайте до неї подрібнений у блендері сир і ще раз делікатно перемішайте.

  5. Готову масу розподіліть у формі для запікання, попередньо змащеній або застеленій силіконовим килимком. Випікайте при 180 градусах близько 40 хвилин. Після приготування дайте страві повністю охолонути, дістаньте з форми та наріжте порційними шматками.

Смачного!

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