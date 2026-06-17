Окрошка буде ще смачнішою: шедевральна заправка зі 2 хвилини

Окрошка без сумнівів є головним супом літа. І достатньо одного секрету, аби її смак став неперевершеним.

Правильна заправка – чудовий фінальний акорд будь-якої окрошки, за яким рецептом ви б її не готували. Як зробити яєчно-гірчичний варіант розповідає учасник "МастерШеф" Дмитро Чекало.

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Як приготувати яєчно-гірчичну заправку для окрошки?

Зварені круто жовтки ретельно розтираємо з порцією гострої класичної гірчиці без зерен. Для орієнтиру: на 2 – 3 жовтки та літр майбутньої рідкої основи страви буде цілком достатньо взяти половину чайної ложки цієї пікантної заправки.

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Усі пропорції найкраще коригувати безпосередньо в процесі приготування, орієнтуючись на власний смак. Головне завдання на цьому етапі – отримати максимально однорідну, гладку пасту без дрібних грудочок.

Ця заправка подарує дуже тонку смакову гармонію. Важливо, щоб гірчичний акцент не перебивав інші інгредієнти, а лише дарував страві приємну благородну гостроту.