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17 червня, 18:06
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Окрошка буде ще смачнішою: шедевральна заправка зі 2 хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Окрошка без сумнівів є головним супом літа. І достатньо одного секрету, аби її смак став неперевершеним.

Правильна заправка – чудовий фінальний акорд будь-якої окрошки, за яким рецептом ви б її не готували. Як зробити яєчно-гірчичний варіант розповідає учасник "МастерШеф" Дмитро Чекало

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Як приготувати яєчно-гірчичну заправку для окрошки? 

Зварені круто жовтки ретельно розтираємо з порцією гострої класичної гірчиці без зерен. Для орієнтиру: на 2 – 3 жовтки та літр майбутньої рідкої основи страви буде цілком достатньо взяти половину чайної ложки цієї пікантної заправки. 

Та сама пікантна окрошка: дивіться відео 

Усі пропорції найкраще коригувати безпосередньо в процесі приготування, орієнтуючись на власний смак. Головне завдання на цьому етапі – отримати максимально однорідну, гладку пасту без дрібних грудочок. 

Ця заправка подарує дуже тонку смакову гармонію. Важливо, щоб гірчичний акцент не перебивав інші інгредієнти, а лише дарував страві приємну благородну гостроту.

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