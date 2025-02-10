Соковите, як ніколи: готуємо неймовірне куряче філе, як шеф Ярославський на своїй кухні

Куряче філе – проста і дієтична частина птиці. Існують різні способи приготування, включаючи смаження, варіння або запікання. Головне, щоб воно вийшло ніжним та соковитим.

Як приготувати соковите куряче філе розповідає 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського. Цей рецепт обіцяє задовольнити кожного! Читайте також Курча у вершково-часниковому соусі: неймовірно смачний рецепт Соковите куряче філе від Ярославського Час: 20 хвилин (маринування 4 – 6 годин)

20 хвилин (маринування 4 – 6 годин) Порції: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе;

– 1 літр води;

– 60 грамів солі;

– улюблені спеції;

– 3 зубки часнику;

– олія та вершкове масло для смаження. Приготування: Перший секрет соковитого м'яса – пресолтинг – витримайте філе в розчині солі. На 1 кілограм птиці візьміть 1 літр води та до 60 грамів солі.

Окремо доведіть до кипіння 100 грамів води та спеції: чорний та духмяний горошок, лаврове листя, часник, розмарин та чебрець. А потім додайте до основного розчину та покладіть ще 200 грамів льоду для охолодження.

Занурте філе в розчин і відправте на 4 – 6 годин у холодильник.

Просолене філе просушіть серветкою. На розігрітій пательні з олією спершу обсмажте м'ясо до рум'яності з одного боку (приблизно 2 хвилин), а потім з іншого боку (ще 2 хвилини).

Повторіть обсмаження ще по 1 хвилині з кожного боку, зніміть філе з пательні і дайте йому відпочити 10 хвилин у теплому місці.

Після цього знову розігрійте пательню, викладіть філе, додайте шматочок вершкового масла, трави на смак і розчавлені зубчики часнику.

Прогрійте м'ясо по 30 секунд з кожного боку, активно поливаючи гарячим маслом – готово. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і плов з м'ясом у каструлі.