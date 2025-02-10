10 лютого, 17:30
Соковите, як ніколи: готуємо неймовірне куряче філе, як шеф Ярославський на своїй кухні
Куряче філе – проста і дієтична частина птиці. Існують різні способи приготування, включаючи смаження, варіння або запікання. Головне, щоб воно вийшло ніжним та соковитим.
Як приготувати соковите куряче філе розповідає 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Володимира Ярославського. Цей рецепт обіцяє задовольнити кожного!
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Соковите куряче філе від Ярославського
- Час: 20 хвилин (маринування 4 – 6 годин)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе;
– 1 літр води;
– 60 грамів солі;
– улюблені спеції;
– 3 зубки часнику;
– олія та вершкове масло для смаження.
Приготування:
- Перший секрет соковитого м'яса – пресолтинг – витримайте філе в розчині солі. На 1 кілограм птиці візьміть 1 літр води та до 60 грамів солі.
- Окремо доведіть до кипіння 100 грамів води та спеції: чорний та духмяний горошок, лаврове листя, часник, розмарин та чебрець. А потім додайте до основного розчину та покладіть ще 200 грамів льоду для охолодження.
- Занурте філе в розчин і відправте на 4 – 6 годин у холодильник.
- Просолене філе просушіть серветкою. На розігрітій пательні з олією спершу обсмажте м'ясо до рум'яності з одного боку (приблизно 2 хвилин), а потім з іншого боку (ще 2 хвилини).
- Повторіть обсмаження ще по 1 хвилині з кожного боку, зніміть філе з пательні і дайте йому відпочити 10 хвилин у теплому місці.
- Після цього знову розігрійте пательню, викладіть філе, додайте шматочок вершкового масла, трави на смак і розчавлені зубчики часнику.
- Прогрійте м'ясо по 30 секунд з кожного боку, активно поливаючи гарячим маслом – готово.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і плов з м'ясом у каструлі.