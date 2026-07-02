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2 липня, 16:15
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На прощання з полуничним сезоном: торт Павлова, яку варто приготувати саме зараз

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Полуничний сезон минає швидко, і ближче до його завершення хочеться використати ягоди не тільки для варення чи простих десертів. Коли полуниця ще соковита й ароматна, з неї добре приготувати щось ефектне.

"Павлова" якраз тримається на цьому поєднанні: хрустка зовні й ніжна всередині основа з безе, вершковий крем і багато свіжої полуниці зверху. Це той десерт, який краще не відкладати надовго, поки ягоди ще є в сезоні, пише ВВС. 

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Як приготувати торт "Павлова" з полуницею? 

  • Час: 1 година 30 хвилин + охолодження
  • Порцій: 8 – 10

Інгредієнти
– 6 яєчних білків; 
– 350 грамів цукрової пудри; 
– 1 чайна ложка оцту; 
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю; 
– 600 мілілітрів вершків; 
– 1 чайна ложка ванільного цукру або ванільного екстракту; 
– 50 грамів цукрової пудри для крему; 
– 700 грамів полуниці; 
– цукрова пудра для посипання. 

Полунична насолода / Фото ВВС

Приготування: 

  1. Духовку розігрійте до 160 градусів.
  2. Велике деко застеліть пергаментом і намалюйте на ньому коло діаметром приблизно 30 сантиметрів. Усередині зробіть ще одне коло діаметром близько 15 сантиметрів, щоб вийшла форма кільця.
  3. Яєчні білки перекладіть у чисту суху миску й збивайте міксером до м’яких піків.
  4. Поступово всипайте цукрову пудру невеликими порціями та продовжуйте збивати на високій швидкості, доки маса стане щільною, гладкою і блискучою.
  5. Оцет змішайте з кукурудзяним крохмалем до однорідності, додайте до білкової маси й обережно перемішайте.
  6. Викладіть безе на пергамент у межах намальованого кільця. Великою ложкою сформуйте зверху неглибоке заглиблення, щоб після випікання туди зручно було викласти крем і полуницю.
  7. Поставте деко в духовку й одразу зменште температуру до 140 градусів. Випікайте 1 годину – 1 годину 15 хвилин, доки зовні безе стане твердим, але залишиться світлим. Після цього вимкніть духовку й залиште основу всередині щонайменше на 1 годину, а краще – до повного охолодження.
  8. Для крему збийте вершки з ванільним цукром або ванільним екстрактом і цукровою пудрою до стійких піків.
  9. Викладіть крем у заглиблення на охолодженій основі.
  10. Полуницю помийте, обсушіть, видаліть хвостики й поріжте половинками або четвертинками. Розкладіть ягоди поверх крему.
  11. Перед подаванням злегка посипте торт цукровою пудрою та наріжте на порції.

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