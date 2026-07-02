Чорна смородина швидко минає: ось 3 варення, які варто зробити просто зараз

Чорна смородина має короткий сезон, тому з нею краще не затягувати. Частину ягід можна залишити для компотів чи заморозки, але без сумнів найкраще зі смородини виходить саме варення.

Щоб заслужити статус "ідеального" воно має бути – швидке, густе або таке, що потім добре тримається у випічці, інформує Смачно та гарно вдома. Оберіть варіант залежно від того, як саме плануєте використовувати заготовку взимку. Цікаво Не пхайте мед і горіхи до кожного сиру: експертка назвала помилки, які псують сирну тарілку Як приготувати варення "П’ятихвилинка" з чорної смородини? Час : 20 – 25 хвилин

: 20 – 25 хвилин Порцій: 2 банки по 500 мілілітрів Інгредієнти:

– 1 кілограм чорної смородини;

– 500 грамів цукру;

– 100 мілілітрів холодної води. Як зварити смачне варення зі смородини: дивіться відео Приготування: Чорну смородину переберіть, добре помийте та видаліть хвостики. Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю для варіння, додайте цукор і влийте холодну воду. Добре перемішайте, щоб цукор рівномірно розподілився між ягодами. Поставте посуд на вогонь і доведіть смородину до кипіння. Після закипання зменште вогонь до мінімального та варіть рівно 5 хвилин, постійно помішуючи. Піну знімати не обов’язково. На слабкому вогні ягоди краще зберігають форму й не розварюються. Гаряче варення одразу розлийте у стерилізовані банки: спершу намагайтеся покласти більше ягід, а зверху долийте сироп. Закрийте банки провареними кришками й залиште до повного охолодження. Після цього перенесіть варення в підвал або зберігайте в темному прохолодному місці. Як приготувати густе варення з чорної смородини для пирогів? Час : 35 – 40 хвилин

: 35 – 40 хвилин Порцій: приблизно 1,5 літра Інгредієнти:

– 1,5 кілограма чорної смородини;

– 1 кілограм цукру. Приготування: Чорну смородину переберіть, помийте та очистіть від хвостиків. Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю, додайте цукор і добре перемішайте, щоб він рівномірно покрив смородину. Поставте посуд на невеликий вогонь і дочекайтеся закипання. Від моменту кипіння варіть варення 20 хвилин. Під час варіння з’являтиметься багато піни – знімайте її, щоб готове варення мало чистіший вигляд. Регулярно перемішуйте масу, особливо ближче до кінця варіння. Через 20 хвилин гаряче варення розлийте у стерилізовані банки, закрийте провареними кришками та залиште до повного охолодження. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1,5 літра варення, тобто 3 банки по 500 мілілітрів. Після охолодження воно стає густим, тому добре підходить для тертих пирогів, булочок та іншої випічки. Зберігайте заготовку в підвалі або в темній шафі при кімнатній температурі. Як приготувати густий джем із чорної смородини? Час: 45 – 60 хвилин

45 – 60 хвилин Порцій: приблизно 1 літр джему Інгредієнти:

– 1,5 кілограма чорної смородини;

– 1,5 кілограма цукру. Приготування: Чорну смородину переберіть, помийте та очистіть від хвостиків. Перекладіть ягоди в широку миску або каструлю, додайте 500 грамів цукру й добре перемішайте. Поставте посуд на вогонь і доведіть смородину до кипіння. Після закипання проваріть ягоди 5 хвилин, щоб вони стали м’якими. На цьому етапі піну можна не знімати. Вимкніть вогонь і порціями перетріть гарячі ягоди через сито, відділяючи сік і м’якоть від шкірки та кісточок. Макуху можна не викидати, а залишити для компотів. Отриману смородинову масу перелийте назад у каструлю, додайте ще 1 кілограм цукру й добре перемішайте. Поставте на вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Піну, яка з’являтиметься під час варіння, знімайте, щоб джем вийшов чистішим і гладшим. Від моменту кипіння варіть приблизно 20 хвилин, доки маса трохи увариться. Гарячий джем буде рідкуватим, але після охолодження швидко загусне. Розлийте його у стерилізовані банки, закрийте провареними кришками та залиште до повного охолодження. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 1 літр густого джему.