Три картоплини та фарш: смачна вечеря на всю сімʼю за справжні копійки

Смачна сімейна трапеза не обовʼязково повинна бути випробуванням для господинь. Потішити рідних смачною гарячою стравою можна без зайвої жертовності.

Картопляний рулет з фаршем точно має всі шанси на те, щоб стати одним з улюблених варіантів смачної вечері. Він не потребує складних інгредієнтів та маніпуляцій, а результат завжди виходить на найвищому рівні, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт картопляного рулету з фаршем

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 великі картоплини;

– 4 столові ложки рослинної олії;

– 150 + 100 грамів сиру;

– 350 грамів фаршу;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки томатного соусу (або 1 столова ложка томатної пасти;

– зелень, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Почистіть картоплю та наріжте її якнайтонше кружальцями. Посоліть до смаку. На деко, застелене пергаментом, викладіть 150 грамів натертого сиру, а зверху розкладіть шар картоплі. Змастіть картоплю двома столовими ложками рослинної олії й поставте запікатися в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 30 хвилин. Поки картопля готується, на сковороді розігрійте 2 столові ложки олії й швидко обсмажте нарізану цибулю та подрібнений часник. Додайте м’ясний фарш, перемішайте і продовжуйте смажити. Влийте томатну пасту або соус, посоліть, додайте улюблені спеції. Готуйте, поки фарш не буде готовим. Наприкінці додайте подрібнену зелень. Вийміть картоплю з духовки та переконайтесь, що вона м’яка. Посипте ще 50 грамів сиру, викладіть м’ясну начинку. Акуратно загорніть усе в рулет, знімаючи пергамент у процесі згортання. Зверху присипте залишками сиру й поверніть у духовку на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.

Смачного!

Швидко і смачно: простий бісквітний рулет за 30 хвилин.