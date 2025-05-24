Три картоплини та фарш: смачна вечеря на всю сімʼю за справжні копійки
- Смачну вечерю можна приготувати з кількох простих інгредієнтів.
- Ваші рідні обовʼязково попросять, щоб ви приготували цю страву знову.
Смачна сімейна трапеза не обовʼязково повинна бути випробуванням для господинь. Потішити рідних смачною гарячою стравою можна без зайвої жертовності.
Картопляний рулет з фаршем точно має всі шанси на те, щоб стати одним з улюблених варіантів смачної вечері. Він не потребує складних інгредієнтів та маніпуляцій, а результат завжди виходить на найвищому рівні, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт картопляного рулету з фаршем
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 великі картоплини;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 150 + 100 грамів сиру;
– 350 грамів фаршу;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного соусу (або 1 столова ложка томатної пасти;
– зелень, сіль та перець до смаку.
Приготування:
Почистіть картоплю та наріжте її якнайтонше кружальцями. Посоліть до смаку. На деко, застелене пергаментом, викладіть 150 грамів натертого сиру, а зверху розкладіть шар картоплі.
Змастіть картоплю двома столовими ложками рослинної олії й поставте запікатися в духовку, розігріту до 200 градусів, приблизно на 30 хвилин.
Поки картопля готується, на сковороді розігрійте 2 столові ложки олії й швидко обсмажте нарізану цибулю та подрібнений часник. Додайте м’ясний фарш, перемішайте і продовжуйте смажити.
Влийте томатну пасту або соус, посоліть, додайте улюблені спеції. Готуйте, поки фарш не буде готовим. Наприкінці додайте подрібнену зелень.
Вийміть картоплю з духовки та переконайтесь, що вона м’яка. Посипте ще 50 грамів сиру, викладіть м’ясну начинку.
Акуратно загорніть усе в рулет, знімаючи пергамент у процесі згортання.
Зверху присипте залишками сиру й поверніть у духовку на кілька хвилин, щоб сир розплавився. Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.
Смачного!
Швидко і смачно: простий бісквітний рулет за 30 хвилин.