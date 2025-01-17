17 січня 2025, 08:27
Так ви швидше зварите буряк: простий трюк прискорить процес в рази
Буряк – незамінний інгредієнт на українській кухні. Однак багатьох людей збентежує тривале варіння цих коренеплодів.
Якщо ви вважаєте, що варити буряк – справа нудна, є простий трюк, який скоротить процес майже вдвічі. Завдяки цьому ви заощадите не тільки час, а й енергію, інформує 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Як швидко зварити буряк
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти та кухонне приладдя:
– буряк середнього розміру;
– скоринки хліба з грубого помелу;
– 1 столова ложка цукру на кожен кілограм буряків;
– дуже холодна вода;
– кубики льоду;
– дві каструлі.
Приготування:
- Буряк ретельно промийте під проточною водою, видаливши залишки землі.
- Не очищайте шкірку, оскільки це допоможе овочам зберегти більше харчової цінності та природного кольору.
- Викладіть буряк у каструлю, додайте хлібну скоринку та цукор, використовуючи пропорцію одна столова ложка цукру на один кілограм буряка.
- Залийте окропом так, щоб вода повністю покривала буряк і була приблизно на два сантиметри вище його поверхні.
- Варіть буряк на середньому вогні протягом тридцяти хвилин. Якщо вода почне випаровуватися, додайте ще.
- Після закінчення тридцяти хвилин злийте воду та негайно покладіть буряк в іншу каструлю з дуже холодною водою та кубиками льоду.
- Залиште у крижаній воді на п’ятнадцять хвилин.
- Після охолодження шкірка легко відокремиться від м’якоті, що значно полегшить подальше приготування страв.
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