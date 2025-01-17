Так ви швидше зварите буряк: простий трюк прискорить процес в рази

Буряк – незамінний інгредієнт на українській кухні. Однак багатьох людей збентежує тривале варіння цих коренеплодів.

Якщо ви вважаєте, що варити буряк – справа нудна, є простий трюк, який скоротить процес майже вдвічі. Завдяки цьому ви заощадите не тільки час, а й енергію, інформує 24 Канал з посиланням на Pysznosci.

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Як швидко зварити буряк

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти та кухонне приладдя:

– буряк середнього розміру;

– скоринки хліба з грубого помелу;

– 1 столова ложка цукру на кожен кілограм буряків;

– дуже холодна вода;

– кубики льоду;

– дві каструлі.

Приготування:

Буряк ретельно промийте під проточною водою, видаливши залишки землі. Не очищайте шкірку, оскільки це допоможе овочам зберегти більше харчової цінності та природного кольору. Викладіть буряк у каструлю, додайте хлібну скоринку та цукор, використовуючи пропорцію одна столова ложка цукру на один кілограм буряка. Залийте окропом так, щоб вода повністю покривала буряк і була приблизно на два сантиметри вище його поверхні. Варіть буряк на середньому вогні протягом тридцяти хвилин. Якщо вода почне випаровуватися, додайте ще. Після закінчення тридцяти хвилин злийте воду та негайно покладіть буряк в іншу каструлю з дуже холодною водою та кубиками льоду. Залиште у крижаній воді на п’ятнадцять хвилин. Після охолодження шкірка легко відокремиться від м’якоті, що значно полегшить подальше приготування страв.

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