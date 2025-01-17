Для ідеального покриття: як правильно розтопити шоколад для глазурі

У світі кондитерських виробів розтоплення шоколаду відіграє вирішальну роль у різних виробничих процесах. Існує кілька методів переведення шоколаду з твердого стану в рідкий.

І важливо знати, як це зробити правильно, щоб не зіпсувати весь десерт. 24 Канал з посиланням на Woman24 розповідає, як ідеально розтопити шоколад для глазурі.

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Як правильно розтопити шоколад для глазурі

Господині часто використовують шоколад для приготування кондитерських творінь в домашніх умовах. За допомогою рідкого продукту можна зробити глазур, ганаш, різні фігурки, розтопити шоколад для торта.

Для приготування глазурі важливо обрати і якісний шоколад – краще гіркий або молочний з великим вмістом какао-бобів. Ми маємо отримати блискучу, однорідну та, ніби, шовковисту масу.

Поділіть приготування на декілька етапів:

Підготуйте шоколад

В умовах кондитерського виробництва зазвичай використовують вироби у гранулах. Але в домашніх умовах його рідко можна знайти. Візьміть звичайну плитку улюбленого шоколаду без домішок та дрібно її наріжте. Чим менші шматочки, тим швидше розтане маса.

Правильно оберіть посуд

Щоб розтопити шоколад на плиті на водяній бані, знадобиться 2 жаростійкі місткості. Це може бути металевий посуд, керамічний або стійкий до температур скляний. Одна каструля менша, інша більша – для води.

Правильно темперуйте шоколад

Поставте більшу місткість на плиту та налийте трохи води. Доведіть воду до кипіння. Далі ставте меншу місткість з шоколадом та зменште вогонь до мінімуму. Саме пар повинен охоплювати та нагрівати верхню посудину. Кожні 30 секунд перемішуйте та слідкуйте за рівномірним розтопленням шоколаду.

Правильне розчинення шоколаду на водяній бані у середньому займає 8 хвилин. Дуже важливо не перетримати рідкий шоколад, тому що він поступово згущується, і є ризик появи грудочок.

Готово!

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