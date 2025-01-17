Для идеального покрытия: как правильно растопить шоколад для глазури

В мире кондитерских изделий растапливание шоколада играет решающую роль в различных производственных процессах. Существует несколько методов перевода шоколада из твердого состояния в жидкое.

И важно знать, как это сделать правильно, чтобы не испортить весь десерт. 24 Канал со ссылкой на Woman24 рассказывает, как идеально растопить шоколад для глазури.

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Как правильно растопить шоколад для глазури

Хозяйки часто используют шоколад для приготовления кондитерских творений в домашних условиях. С помощью жидкого продукта можно сделать глазурь, ганаш, различные фигурки, растопить шоколад для торта.

Для приготовления глазури важно выбрать и качественный шоколад – лучше горький или молочный с большим содержанием какао-бобов. Мы должны получить блестящую, однородную и, будто, шелковистую массу.

Разделите приготовления на несколько этапов:

Подготовьте шоколад

В условиях кондитерского производства обычно используют изделия в гранулах. Но в домашних условиях его редко можно найти. Возьмите обычную плитку любимого шоколада без примесей и мелко ее нарежьте. Чем меньше кусочки, тем быстрее растает масса.

Правильно выберите посуду

Чтобы растопить шоколад на плите на водяной бане, понадобится 2 жаростойкие емкости. Это может быть металлическая посуда, керамическая или устойчивая к температурам стеклянная. Одна кастрюля меньше, другая больше – для воды.

Правильно темперируйте шоколад

Поставьте большую емкость на плиту и налейте немного воды. Доведите воду до кипения. Далее ставьте меньшую емкость с шоколадом и уменьшите огонь до минимума. Именно пар должен охватывать и нагревать верхнюю емкость. Каждые 30 секунд перемешивайте и следите за равномерным растапливанием шоколада.

Правильное растворение шоколада на водяной бане в среднем занимает 8 минут. Очень важно не передержать жидкий шоколад, потому что он постепенно сгущается, и есть риск появления комочков.

Готово!

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