І важливо знати, як це зробити правильно, щоб не зіпсувати весь десерт. 24 Канал з посиланням на Woman24 розповідає, як ідеально розтопити шоколад для глазурі.
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Як правильно розтопити шоколад для глазурі
Господині часто використовують шоколад для приготування кондитерських творінь в домашніх умовах. За допомогою рідкого продукту можна зробити глазур, ганаш, різні фігурки, розтопити шоколад для торта.
Для приготування глазурі важливо обрати і якісний шоколад – краще гіркий або молочний з великим вмістом какао-бобів. Ми маємо отримати блискучу, однорідну та, ніби, шовковисту масу.
Поділіть приготування на декілька етапів:
- Підготуйте шоколад
В умовах кондитерського виробництва зазвичай використовують вироби у гранулах. Але в домашніх умовах його рідко можна знайти. Візьміть звичайну плитку улюбленого шоколаду без домішок та дрібно її наріжте. Чим менші шматочки, тим швидше розтане маса.
- Правильно оберіть посуд
Щоб розтопити шоколад на плиті на водяній бані, знадобиться 2 жаростійкі місткості. Це може бути металевий посуд, керамічний або стійкий до температур скляний. Одна каструля менша, інша більша – для води.
- Правильно темперуйте шоколад
Поставте більшу місткість на плиту та налийте трохи води. Доведіть воду до кипіння. Далі ставте меншу місткість з шоколадом та зменште вогонь до мінімуму. Саме пар повинен охоплювати та нагрівати верхню посудину. Кожні 30 секунд перемішуйте та слідкуйте за рівномірним розтопленням шоколаду.
Правильне розчинення шоколаду на водяній бані у середньому займає 8 хвилин. Дуже важливо не перетримати рідкий шоколад, тому що він поступово згущується, і є ризик появи грудочок.
Готово!
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