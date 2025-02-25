Як за лічені секунди порізати яйця на салат: ці лайфхаки знають лише обрані
- Пропонуємо кілька способів швидкого подрібнення варених яєць для салату.
- Оберіть вдалий для себе – за допомогою ножа та чашки, сітки, товкачки або слайсера.
Варені яйця стали основним інгредієнтом різних страв, зокрема, начинки, закуски та салати. Багато господинь використовують їх майже щодня для приготування своїх кулінарних шедеврів.
Але інколи немає часу стояти й нарізати їх на кубики. Не біда – 24 Канал розповідає як за кілька секунд подрібнити яйця для салату. З цими способами ви ще й самі зможете контролювати ступінь подрібнення яєць.
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Як швидко порізати варені яйця на салат
- Перший спосіб
Для виконання цього простого завдання вам знадобляться варені яйця, ніж і чашка.
Помістіть яйця в чашку, і швидко маневруйте ножем від одного краю до іншого, щоб ефективно подрібнити яйця.
- Другий спосіб
У кулінарній техніці, яка набирає популярності, рекомендується взяти варене яйце і покласти його в сітку. Застосовуючи тиск, яйце можна ефективно протиснути крізь сітку, в результаті чого воно перетвориться на дрібно розбиті шматочки.
- Третій спосіб
Якщо вам потрібно швидко нарізати багато яєць, то покладіть їх у посудину, візьміть картоплем'ялку (товкачку для пюре) і давіть яйця. Так яйця вдасться подрібнити швидко і рівномірно, що ідеально для салату.
Можна подрібнити яйця за допомогою товкачки: дивіться відео
- Четвертий спосіб
Також експерти рекомендують розрізати яйце навпіл перед тим, як використовувати слайсер для яєць.
Якщо притиснути сітку-яйцерізку до розрізаного навпіл яйця, він ефективно розділить його на маленькі, рівномірні шматочки.
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