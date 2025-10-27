Укр Рус
27 жовтня, 18:20
2

Насправді це справа кількох секунд: як легко та швидко почистити рибу

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Почистити рибу можна за лічені хвилини, якщо знати дієві способи.
  • Якщо облити рибу окропом, то процес займатиме лічені хвилини. 

Свіжа риба – чудове доповнення до обіду або вечері, але багатьох відлякує процес її очищення. Насправді ж все можна зробити за кілька секунд, якщо знати дієві секрети.

Чищення риби – це не той процес, який приносить задоволення, тож очевидно, що кожен хоче пройти цей етап максимально швидко. Які секрети допоможуть це зробити – розповідає 24 Канал з посиланням на Fajne gotowanie

Як можна швидко почистити рибу? 

Якщо вам потрібно почистити рибу з великою лускою, то для цього краще використайте ложку. Просто підчепіть лусочки біля хвоста і рішуче проведіть в напрямку голови. 

Почистити рибу можна швидко і без зусиль / Фото Freepik

Цей метод дозволяє зберегти більше порядку, адже заокруглення ложки запобігає розбризкуванню. А ще рухи з ложкою легші, тож процес піде швидше. 

Ще один дієвий метод підказали у TikTok anna_marchenko05. Треба ошпарити рибу кипʼятком – і луска буде відходити практично без зусиль. 

Корисні підказки 

