27 октября, 18:20
На самом деле это дело нескольких секунд: как легко и быстро почистить рыбу

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Почистить рыбу можно за считанные минуты, если знать действенные способы.
  • Если облить рыбу кипятком, то процесс будет занимать считанные минуты.

Свежая рыба отличное дополнение к обеду или ужину, но многих отпугивает процесс ее очистки. На самом же деле все можно сделать за несколько секунд, если знать действенные секреты.

Чистка рыбы – это не тот процесс, который приносит удовольствие, поэтому очевидно, что каждый хочет пройти этот этап максимально быстро. Какие секреты помогут это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Fajne gotowanie.

Как можно быстро почистить рыбу?

Если вам нужно почистить рыбу с большой чешуей, то для этого лучше используйте ложку. Просто подцепите чешуйки возле хвоста и решительно проведите в направлении головы.

Почистить рыбу можно быстро и без усилий / Фото Freepik

Этот метод позволяет сохранить больше порядка, ведь закругление ложки предотвращает разбрызгивание. А еще движения с ложкой легче, поэтому процесс пойдет быстрее.

Еще один действенный метод подсказали в TikTok anna_marchenko05. Надо ошпарить рыбу кипятком – и чешуя будет отходить практически без усилий.

Полезные подсказки

