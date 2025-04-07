Треба лише склянка: як легко почистити варені яйця – секрет бабусь, який згодиться на свята
- Варене яйце потрібно помістити у банку або склянку з невеликою кількістю води та енергійно струшувати.
- Цей метод створює мікротріщини в шкаралупі, куди проникає вода, полегшуючи подальше очищення яйця.
Почистити варені яйця, щоб білок не прилипав до шкаралупи, дуже просто. І допоможе у цьому один нехитрий і дієвий спосіб.
Дійсно багато залежить від того, як саме ви варили яйця, чи поклали їх в окрім та чи додали соду. Однак навіть після того, як ви витягнули їх з окропу, потрібен правильний алгоритм дій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
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Як легко почистити яйця
Усі знають, що після варіння яйця негайно потрібно покласти у холодну воду. Це гарантує шовковий перепад температури, що сприятиме легкому відділенню білка від шкаралупи.
Секрет, який стане у пригоді / Фото Freepik
Однак варто взяти до уваги ще одну маніпуляцію, якою користувалися ще наші бабусі. Наливаємо у банку або склянку трішки води, кладемо яйце та енергійно струшуємо. Завдяки цьому вони будуть чиститися без жодних проблем.
Як це працює: коли яйця б'ється об скло, утворюються мікротріщини, в які проникає вода. Вона створює між білком та шкапалупою "ковзкий шар", тому чистити яйця буде дуже легко.
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