Почистити варені яйця, щоб білок не прилипав до шкаралупи, дуже просто. І допоможе у цьому один нехитрий і дієвий спосіб.

Дійсно багато залежить від того, як саме ви варили яйця, чи поклали їх в окрім та чи додали соду. Однак навіть після того, як ви витягнули їх з окропу, потрібен правильний алгоритм дій, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як легко почистити яйця

Усі знають, що після варіння яйця негайно потрібно покласти у холодну воду. Це гарантує шовковий перепад температури, що сприятиме легкому відділенню білка від шкаралупи.

Секрет, який стане у пригоді / Фото Freepik

Однак варто взяти до уваги ще одну маніпуляцію, якою користувалися ще наші бабусі. Наливаємо у банку або склянку трішки води, кладемо яйце та енергійно струшуємо. Завдяки цьому вони будуть чиститися без жодних проблем.

Як це працює: коли яйця б'ється об скло, утворюються мікротріщини, в які проникає вода. Вона створює між білком та шкапалупою "ковзкий шар", тому чистити яйця буде дуже легко.

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