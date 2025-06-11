Так вміють лише італійці: фрітата на пательні за 10 хвилин – простота і вишуканість разом

Італійську кухню люблять в усьому світі. А все завдяки тому, що вона вчить дарувати чудовий смак з простих інгредієнтів та без зайвих зусиль.

Фріттата стане чудовим варіантом для поживного сніданку або смачного перекусу. Легко, швидко й надзвичайно смачно – цей опис найкраще підходить для цього винаходу італійських господинь, передає 24 Канал з посиланням на портал cookorama. Цікаво Ідеальна сімейна вечеря на літо: "човники" з кабачків з оригінальною начинкою Рецепт фріттати Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 помідор;

– 340 грамів шинки;

– сіль та перець до смаку;

– зелень. Приготування: Збийте яйця, посоліть та поперчіть до смаку. Наріжте шинку, помідор та зелень, сир натріть. Розігрійте пательню, фріттату найкраще готувати на маслі. Вилийте яєчну суміш, зверху розкладіть начинку. Поставте на кілька хвилин у духовку. Перед подачею прикрасьте зеленню. Смачного! Проста підказка: як швидко відрізнити хліб з консервантами.