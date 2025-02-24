Не повірите, поки не спробуєте: як зварити буряк за 10 хвилин – оригінальний спосіб
- Буряк можна швидко зварити в мікрохвильовці за 5 – 10 хвилин, залежно від розміру.
- Після приготування буряк слід обережно вийняти та перевірити готовність проколом ножа або виделки.
Варити буряк можна в рази швидше, аніж ми звикли. І все, що для цього потрібно – мікрохвильова піч!
З вареного буряка можна приготувати так багато смачних страв, однак не завжди є час, щоб довго його варити. Втім, є спосіб, який залишить цю проблему у минулому, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як швидко зварити буряк
Покладіть буряк у мікрохвильовку і встановіть високу потужність. Готуйте протягом 5 – 10 хвилин, в залежності від розміру коренеплоду.
Після закінчення визначеного часу обережно вийміть буряк з мікрохвильовки. Будьте уважними: пара може обпекти. Перевірте готовність, проколовши буряк ножем або виделкою. Якщо він легко проколюється, значить, готовий.
Якщо потрібно ще готувати – поверніть буряк у мікрохвильовку, але перевіряйте готовність через короткі проміжки часу. Не варто готувати буряк занадто довго, оскільки він може втратити свою соковитість.
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