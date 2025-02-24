Не повірите, поки не спробуєте: як зварити буряк за 10 хвилин – оригінальний спосіб

Варити буряк можна в рази швидше, аніж ми звикли. І все, що для цього потрібно – мікрохвильова піч!

З вареного буряка можна приготувати так багато смачних страв, однак не завжди є час, щоб довго його варити. Втім, є спосіб, який залишить цю проблему у минулому, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як швидко зварити буряк

Покладіть буряк у мікрохвильовку і встановіть високу потужність. Готуйте протягом 5 – 10 хвилин, в залежності від розміру коренеплоду.

Лайфхак на все життя / Фото Pixabay

Після закінчення визначеного часу обережно вийміть буряк з мікрохвильовки. Будьте уважними: пара може обпекти. Перевірте готовність, проколовши буряк ножем або виделкою. Якщо він легко проколюється, значить, готовий.

Якщо потрібно ще готувати – поверніть буряк у мікрохвильовку, але перевіряйте готовність через короткі проміжки часу. Не варто готувати буряк занадто довго, оскільки він може втратити свою соковитість.

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