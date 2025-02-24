Якщо вам подобається творити кулінарну магію за допомогою простих компонентів, то цей рецепт точно буде вам до вподоби. Кілька простих рухів – і на столі опиниться дуже апетитна намазка, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.
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Рецепт намазки з яйцями
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 100 грамів сиру фета;
– 3 яйця;
– 1 столова ложка грецького йогурту;
– 1 столова ложка подрібненої цибулі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яйця варимо на круто та натираємо.
- Додаємо до них сир фета та перемішуємо.
- Додаємо йогурт, цибулю, солимо, перчимо та ще раз добре перемішуємо.
- Подаємо з улюбленим хлібом, можна попередньо його обсмажити в тостері чи на сковороді.
Смачного!
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