Якщо вам подобається творити кулінарну магію за допомогою простих компонентів, то цей рецепт точно буде вам до вподоби. Кілька простих рухів – і на столі опиниться дуже апетитна намазка, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

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Рецепт намазки з яйцями

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів сиру фета;

– 3 яйця;

– 1 столова ложка грецького йогурту;

– 1 столова ложка подрібненої цибулі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Яйця варимо на круто та натираємо. Додаємо до них сир фета та перемішуємо. Додаємо йогурт, цибулю, солимо, перчимо та ще раз добре перемішуємо. Подаємо з улюбленим хлібом, можна попередньо його обсмажити в тостері чи на сковороді.

Смачного!

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