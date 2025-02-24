Если вам нравится творить кулинарную магию с помощью простых компонентов, то этот рецепт точно придется вам по душе. Несколько простых движений – и на столе окажется очень аппетитная намазка, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

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Рецепт намазки с яйцами

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов сыра фета;
– 3 яйца;
– 1 столовая ложка греческого йогурта;
– 1 столовая ложка измельченного лука;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца варим вкрутую и натираем.
  2. Добавляем к ним сыр фета и перемешиваем.
  3. Добавляем йогурт, лук, солим, перчим и еще раз хорошо перемешиваем.
  4. Подаем с любимым хлебом, можно предварительно его обжарить в тостере или на сковороде.

Приятного аппетита!

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