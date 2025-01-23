Секрет в одному інгредієнті: що додати в каструлю, щоб картопля зварилася удвічі швидше

Картопля – універсальний гарнір, що підходить як для повсякденних страв, так і для особливих випадків. Однак, коли обмаль часу, багато господинь шукають швидші способи приготування цього коренеплоду.

Лише один інгредієнт значно прискорить процес варіння. Тож, що покласти в каструлі, щоб картопля зварилася швидше, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.

Читайте також Чому ніхто не казав про це раніше: як смажити, щоб олія не забризкувала всю плиту

Що додати в каструлю, щоб картопля швидше зварилася

Як тільки вода, в якій вариться картопля, закипіла, покладіть у неї шматочок вершкового масла або маргарину. Ця добавка створює на поверхні картоплі "плівку", яка не тільки прискорює час приготування, але й покращує смак страви.

Для тих, хто використовує стару картоплю, пропонується замінити маргарин на столовий оцет. Рекомендують використовувати лише половину чайної ложки оцту, щоб не перенаситити страву.

Як уникнути розварювання картоплі

Щоб картопля зберегла свою форму:

Використовуйте сорти з низьким вмістом крохмалю.

Не переварюйте бульби: перевіряйте готовність виделкою через 15 – 20 хвилин після закипання.

Універсальна хитрість для інших страв.

А ви знаєте: чи треба вимочувати курку перед приготуванням.