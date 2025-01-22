Але існує метод, завдяки якому вам більше не доведеться після кулінарних експериментів вимивати всю кухню. 24 Канал з посиланням на Добрі новини розповідає, як смажити, щоб олія не бризкала.

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Як смажити, щоб олія не бризкала

Однією з поширених помилок серед багатьох домашніх кулінарів є віра в те, що накриття сковорідки кришкою захистить її від розбризкування гарячої олії. Однак, експерти не радять повністю закривати сковорідку кришкою. Це призведе до утворення конденсату – коли вода падає у гарячу олію, відбувається шалена "вечірка".

Також важливо переконатися, що всі предмети повністю сухі перед приготуванням. Ця порада відповідає загальноприйнятій практиці миття сковорідок між смаженням кількох страв. Слід ретельно просушити як посуд, так і інгредієнти, оскільки волога може негативно вплинути на процес приготування. Наприклад, висушування картоплі або м'яса перед смаженням може значно покращити їхню якість.

Як це зробити:

Звичайна кухонна сіль є ефективним засобом для видалення вологи зі сковорідок. Щоб скористатися цим методом, просто насипте сіль у посудину і поставте її на вогонь.

Після того, як сковорода висохне протягом декількох хвилин, викиньте використану сіль у смітник. Потім додайте на сковорідку олію і дайте їй нагрітися, перш ніж починати приготування їжі.

А ви знаєте: чи треба вимочувати курку перед приготуванням.