Про цей цікавий метод багато кулінарів не знають, але результат приголомшує – якщо відварити пельмені у цьому відварі, вони будуть набагато смачнішими. Що додати у рідину для варіння пельменів, розповідає 24 Канал з посиланням на UA.новини.
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В якій рідині варити пельмені
Експерти стверджують, що приготування пельменів на цибулевому відварі може значно покращити смакові якості страви.
Готується така рідина дуже просто:
- Спочатку залийте жменьку овочевих залишків літром чистої води.
- Зніміть відвар із плити вже через 10 хвилин після початку закипання. Почекайте ще кілька хвилин, щоб настоялася рідина.
- Після цього цибульний відвар пропустіть через фільтруючу поверхню.
- Далі рідину перелийте в каструлю, а потім додайте до неї кухонну сіль.
- Повторно доведіть відвар до кипіння, і всипте пельмені. За кілька хвилин апетитне блюдо буде готове.
Цей спосіб не лише обіцяє неймовірно смачний результат, але й додає пельменям привабливого кольору та апетитного вигляду.
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