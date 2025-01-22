Но существует метод, благодаря которому вам больше не придется после кулинарных экспериментов вымывать всю кухню. 24 Канал со ссылкой на Добрые новости рассказывает, как жарить, чтобы масло не брызгало.

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Как жарить, чтобы масло не брызгало

Одним из распространенных заблуждений среди многих домашних кулинаров является вера в то, что накрытие сковородки крышкой защитит ее от разбрызгивания горячего масла. Однако, эксперты не советуют полностью закрывать сковородку крышкой. Это приведет к образованию конденсата – когда вода падает в горячее масло, происходит безумная "вечеринка".

Также важно убедиться, что все предметы полностью сухие перед приготовлением. Этот совет соответствует общепринятой практике мытья сковородок между жаркой нескольких блюд. Следует тщательно просушить как посуду, так и ингредиенты, поскольку влага может негативно повлиять на процесс приготовления. Например, высушивание картофеля или мяса перед жаркой может значительно улучшить их качество.

Как это сделать:

Обычная поваренная соль является эффективным средством для удаления влаги со сковородок. Чтобы воспользоваться этим методом, просто насыпьте соль в посудину и поставьте ее на огонь.

После того как сковорода высохнет в течение нескольких минут, выбросьте использованную соль в мусорку. Затем добавьте на сковородку масло и дайте ему нагреться, прежде чем начинать приготовление пищи.

А вы знаете: надо ли вымачивать курицу перед приготовлением.