И некоторые хозяйки предположили, что замачивание курицы перед приготовлением может улучшить вкус конечного блюда. По их мнению, это актуально для птицы с ферм, где им дают гормоны и антибиотики. Действительно ли надо замачивать курицу, рассказывает 24 Канал.

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Надо ли вымачивать курицу перед приготовлением

В недавнем разъяснении эксперты заявили, что простое вымачивание в воде не меняет состав мяса птицы. Они подчеркивают, что все присутствующие гормоны и антибиотики останутся нетронутыми, несмотря на процесс замачивания.

Важно правильно удалить вредные вещества из мяса – в частности, сливать начальную воду, которая использовалась для варки туши, перед тем, как добавлять свежую воду для продолжения приготовления. Этот метод считается наиболее эффективным и логичным подходом к обеспечению безопасного потребления.

Эксперты указывают на то, что существует значительная вероятность того, что все антибиотики, гормоны и другие вредные для здоровья человека вещества испарятся из куриного мяса.

А вы знаете: как правильно морозить мясо и сколько его можно хранить.