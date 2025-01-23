Всего один ингредиент значительно ускорит процесс варки. Поэтому, что положить в кастрюле, чтобы картофель сварился быстрее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

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Что добавить в кастрюлю, чтобы картофель быстрее сварился

Как только вода, в которой варится картофель, закипела, положите в нее кусочек сливочного масла или маргарина. Эта добавка создает на поверхности картофеля "пленку", которая не только ускоряет время приготовления, но и улучшает вкус блюда.

Для тех, кто использует старый картофель, предлагается заменить маргарин на столовый уксус. Рекомендуют использовать лишь половину чайной ложки уксуса, чтобы не перенасытить блюдо.

Как избежать разваривания картофеля

Чтобы картофель сохранил свою форму:

Используйте сорта с низким содержанием крахмала.

Не переваривайте клубни: проверяйте готовность вилкой через 15 – 20 минут после закипания.

Универсальная хитрость для других блюд.

А вы знаете: надо ли вымачивать курицу перед приготовлением.