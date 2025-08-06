6 серпня, 21:45
Раз, два – і готово: Єфросиніна показала, як зварити кукурудзу лише за 5 хвилин
Основні тези
- Маша Єфросиніна поділилася швидким способом приготування вареної кукурудзи за 5 хвилин.
- Для приготування потрібно 2 кукурудзи, вода та паперові рушники.
Варена кукурудза – це той смаколик, за який ми обожнюємо літо. І приготувати її можна буквально за лічені хвилини!
Зіркова телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала цікавий спосіб приготування вареної кукурудзи, на який вона натрапила в інтернеті. Лише дві нехитрі маніпуляції, кілька хвилин – і страва вже на вашому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.
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Як приготувати варену кукурудзу за 5 хвилин?
- Час: 5
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 кукурудзи;
– вода;
– паперові рушники.
Приготування:
- Чистимо та миємо кукурудзу.
- Загортаємо качани у паперові рушники.
- Змочуємо, кладемо на тарілку та ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин. Виставляємо максимальну потужність.
- Ось і все – варена кукурудза вже на вашому столі.
Смачного!
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