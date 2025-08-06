Варена кукурудза – це той смаколик, за який ми обожнюємо літо. І приготувати її можна буквально за лічені хвилини!

Зіркова телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала цікавий спосіб приготування вареної кукурудзи, на який вона натрапила в інтернеті. Лише дві нехитрі маніпуляції, кілька хвилин – і страва вже на вашому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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Як приготувати варену кукурудзу за 5 хвилин?

Час : 5

: 5 Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 кукурудзи;

– вода;

– паперові рушники.

Приготування:

Чистимо та миємо кукурудзу. Загортаємо качани у паперові рушники. Змочуємо, кладемо на тарілку та ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин. Виставляємо максимальну потужність. Ось і все – варена кукурудза вже на вашому столі.

Смачного!

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