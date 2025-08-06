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6 серпня, 21:45
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Раз, два – і готово: Єфросиніна показала, як зварити кукурудзу лише за 5 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Маша Єфросиніна поділилася швидким способом приготування вареної кукурудзи за 5 хвилин.
  • Для приготування потрібно 2 кукурудзи, вода та паперові рушники.

Варена кукурудза – це той смаколик, за який ми обожнюємо літо. І приготувати її можна буквально за лічені хвилини!

Зіркова телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала цікавий спосіб приготування вареної кукурудзи, на який вона натрапила в інтернеті. Лише дві нехитрі маніпуляції, кілька хвилин – і страва вже на вашому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

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Як приготувати варену кукурудзу за 5 хвилин? 

  • Час: 5
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 2 кукурудзи;
– вода;
– паперові рушники. 

Приготування

  1. Чистимо та миємо кукурудзу.
  2. Загортаємо качани у паперові рушники.
  3. Змочуємо, кладемо на тарілку та ставимо у мікрохвильовку на 5 хвилин. Виставляємо максимальну потужність.
  4. Ось і все – варена кукурудза вже на вашому столі. 

Смачного!

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