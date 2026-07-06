6 липня, 20:30
Кабачки по-турецьки стали головною знахідкою літа: цей рецепт варто спробувати усім
Кабачки – це можливість відкривати нові смаки, не докладаючи багато зусиль. Цей турецький рецепт – ще одне яскраве тому підтвердження.
Кабачки по-турецьки можуть скласти серйозну конкуренцію вашим улюбленим стравам з кабачка, тому готуйтеся відчути особливий смак цього подарунку літнього сезону. А найлегше це буде зробити за рецептом з TikTok viktoria_food0.
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Як приготувати кабачки по-турецьки?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 невеликих кабачка;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка паприки;
– сіль до смаку;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– кунжут та зелень до смаку.
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Приготування:
- Для початку ретельно промийте та обсушіть три-чотири невеликі кабачки.
- Наріжте їх середніми брусочками або кружальцями (головне – не робити шматочки занадто тонкими, щоб вони зберегли форму).
- Розігрійте на пательні трохи олії та викладіть овочі. Обсмажуйте їх на помірному вогні до появи легкої золотавої скоринки, періодично помішуючи.
- Поки кабачки готуються, в окремій ємності змішайте дві столові ложки соєвого соусу, столову ложку меду та чайну ложку солодкої паприки.
- Сюди ж вичавіть зубчики часнику та додайте дрібку солі, орієнтуючись на свій смак і враховуючи солоність соусу.
- Ретельно перемішайте заправку до однорідності. Коли кабачки стануть м'якими, влийте до них підготовлену ароматну суміш.
- Зменшіть вогонь і тушкуйте все разом ще кілька хвилин, щоб овочі добре просочилися маринадом, а соус злегка загус.
- Готову страву перекладіть на тарілку, щедро притрусіть підсушеним кунжутом і дрібно нарізаною свіжою зеленню перед подачею.