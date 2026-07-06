Кабачки по-турецьки стали головною знахідкою літа: цей рецепт варто спробувати усім

Кабачки – це можливість відкривати нові смаки, не докладаючи багато зусиль. Цей турецький рецепт – ще одне яскраве тому підтвердження.

Кабачки по-турецьки можуть скласти серйозну конкуренцію вашим улюбленим стравам з кабачка, тому готуйтеся відчути особливий смак цього подарунку літнього сезону. А найлегше це буде зробити за рецептом з TikTok viktoria_food0.

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Як приготувати кабачки по-турецьки?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 невеликих кабачка;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка паприки;

– сіль до смаку;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– кунжут та зелень до смаку.

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Приготування: