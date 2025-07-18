Кабачки зі смаком грибі: оригінальна закуска на зиму, від якої усі будуть в захваті

Зараз саме час вдосталь запастися улюбленими кабачками. А з цим рецептом у вашій коморі опиниться справжній шедевр.

Якщо ви полюбляєте консервувати овочі без зайвого варіння, то цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. Ви без зайвих зусиль отримаєте закуску, рецепт якої у вас точно попросять, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як закрутити кабачки зі смаком грибів?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: залежно від розміру банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 1 головка часнику;

– 50 грамів солі;

– 125 грамів цукру;

– 125 мілілітрів оцту;

– 1 столова ложка чорного меленого перцю;

– 1 пучок петрушки;

– 1 пучок кропу.

Приготування:

Добре промийте кабачки, розріжте навпіл уздовж і наріжте півкільцями. Часник очистіть та натріть на дрібній тертці. Кріп і петрушку ретельно промийте та подрібніть. Перекладіть кабачки у велику миску, додайте сіль, цукор, натертий часник і мелений перець. Ретельно перемішайте руками, щоб овочі почали виділяти сік. Влийте оцет, додайте подрібнену зелень і знову добре перемішайте. Дайте кабачкам настоятися протягом години. За цей час перемішайте масу щонайменше 3 – 4 рази. Паралельно простерилізуйте банки зручним для вас способом. Після маринування щільно наповніть кабачками стерильні банки, накрийте металевими кришками (не закручуючи) та поставте на стерилізацію. У каструлю покладіть тканинну серветку або рушник, поставте банки й налийте воду до "плічок". Після закипання води стерилізуйте ще 15 хвилин. Потім обережно вийміть банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште в такому положенні на 10 – 12 годин. Після охолодження перенесіть у прохолодне місце.

Смачного!

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