Кабачки зі смаком грибі: оригінальна закуска на зиму, від якої усі будуть в захваті
- Закуска з кабачків – ідеальне доповнення до зимових трапез.
- Вона легка у приготуванні та подобається абсолютно усім.
Зараз саме час вдосталь запастися улюбленими кабачками. А з цим рецептом у вашій коморі опиниться справжній шедевр.
Якщо ви полюбляєте консервувати овочі без зайвого варіння, то цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. Ви без зайвих зусиль отримаєте закуску, рецепт якої у вас точно попросять, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Як закрутити кабачки зі смаком грибів?
- Час: 1 година
- Порцій: залежно від розміру банок
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– 1 головка часнику;
– 50 грамів солі;
– 125 грамів цукру;
– 125 мілілітрів оцту;
– 1 столова ложка чорного меленого перцю;
– 1 пучок петрушки;
– 1 пучок кропу.
Приготування:
Добре промийте кабачки, розріжте навпіл уздовж і наріжте півкільцями.
Часник очистіть та натріть на дрібній тертці. Кріп і петрушку ретельно промийте та подрібніть.
Перекладіть кабачки у велику миску, додайте сіль, цукор, натертий часник і мелений перець. Ретельно перемішайте руками, щоб овочі почали виділяти сік.
Влийте оцет, додайте подрібнену зелень і знову добре перемішайте. Дайте кабачкам настоятися протягом години. За цей час перемішайте масу щонайменше 3 – 4 рази.
Паралельно простерилізуйте банки зручним для вас способом.
Після маринування щільно наповніть кабачками стерильні банки, накрийте металевими кришками (не закручуючи) та поставте на стерилізацію. У каструлю покладіть тканинну серветку або рушник, поставте банки й налийте воду до "плічок".
Після закипання води стерилізуйте ще 15 хвилин.
Потім обережно вийміть банки, закрутіть кришками, переверніть догори дном і залиште в такому положенні на 10 – 12 годин. Після охолодження перенесіть у прохолодне місце.
Смачного!
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