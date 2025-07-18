Если вы любите консервировать овощи без лишней варки, то этот рецепт станет для вас настоящей находкой. Вы без лишних усилий получите закуску, рецепт которой у вас точно попросят, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Как закрутить кабачки со вкусом грибов?

Время : 1 час

: 1 час Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– 1 головка чеснока;

– 50 граммов соли;

– 125 граммов сахара;

– 125 миллилитров уксуса;

– 1 столовая ложка черного молотого перца;

– 1 пучок петрушки;

– 1 пучок укропа.

Приготовление:

Хорошо промойте кабачки, разрежьте пополам вдоль и нарежьте полукольцами. Чеснок очистите и натрите на мелкой терке. Укроп и петрушку тщательно промойте и измельчите. Переложите кабачки в большую миску, добавьте соль, сахар, натертый чеснок и молотый перец. Тщательно перемешайте руками, чтобы овощи начали выделять сок. Влейте уксус, добавьте измельченную зелень и снова хорошо перемешайте. Дайте кабачкам настояться в течение часа. За это время перемешайте массу по меньшей мере 3 – 4 раза. Параллельно простерилизуйте банки удобным для вас способом. После маринования плотно наполните кабачками стерильные банки, накройте металлическими крышками (не закручивая) и поставьте на стерилизацию. В кастрюлю положите тканевую салфетку или полотенце, поставьте банки и налейте воду до "плечиков". После закипания воды стерилизуйте еще 15 минут. Затем осторожно выньте банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте в таком положении на 10 – 12 часов. После остывания перенесите в прохладное место.

Приятного аппетита!

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