Мармурові великодні яйця за 10 хвилин: проста техніка з неймовірним ефектом

Розфарбовування великодніх яєць може бути не лише приємним, але й творчим заняттям. Один з цікавих варіантів – мармуровий ефект.

Ця техніка дуже популярна під час святкування Великодня, але не кожен знає як правильно нанести такі візерунки. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на KURAZH.

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Процес створення мармурових яєць

Для досягнення мармурового ефекту необхідні спеціалізовані фарби або харчові барвники. Рекомендують підбирати кольори, які гармонійно поєднуються між собою.

Існують різні методи нанесення фарб, включаючи занурення яєць безпосередньо у фарбу або використання губок і пензликів для більш контрольованого нанесення. Інша популярна техніка полягає в тому, що фарба капає на поверхню яйця, в результаті чого утворюються унікальні візерунки.

А можна зробити їх і з використання вершкового масла. Щоб досягти найкращого мармурового ефекту за допомогою масла, слід виконати кілька простих кроків:

Наповніть кожну чашку водою на 2/3 і додайте оцет. Додайте кілька крапель харчового барвника в кожну чашку. Можна експериментувати зі змішуванням кольорів. Спочатку пофарбуйте кілька яєць в один колір для базового відтінку. Розтопіть кілька столових ложок вершкового масла в мікрохвильовій печі і додайте його в кожну чашку з барвником. В замішані яйця опустіть у барвник так, щоб вони занурилися в розтоплене масло. Після кількох хвилин вийміть їх з барвника та дайте висохнути. Витріть яйця сухим рушником, не натискаючи занадто сильно, щоб не забрати колір.

Готово!

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