Тепер не злипнуться: як правильно варити пельмені – в кип'ятку чи холодній воді

Приготування пельменів часто може стати проблемою для господинь. Багато стикаються зі злипанням, розварюванням або відсутністю бажаного насиченого смаку.

На це є свої причини. Чому так відбувається і як правильно варити пельмені, розповідає 24 Канал.

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Пельмені кидати в киплячу воду чи в холодну

Кулінари застерігають від поширеної практики кидати пельмені безпосередньо в киплячу воду. Це може призвести до того, що вони прилипнуть до дна каструлі або злипнуться, що призведе до нерівномірного приготування.

Як наслідок, всередині пельмені можуть залишитися недовареними, тоді як ззовні – переваритися. Це призведе до втрати форми та текстури.

У порадах щодо приготування пельменів експерти рекомендують додавати їх у ледь киплячу воду по одному. Якщо акуратно опускати їх ложкою або шумівкою, це забезпечить рівномірне приготування.

Крім того, пельмені можна розморозити заздалегідь і злегка обваляти у борошні, щоб зберегти форму і запобігти злипанню під час варіння.

Не менш важливим є і використання великої каструлі, наповненою достатньою кількістю води – це забезпечить пельменям достатньо місця для приготування без скупчування. Пельмені також слід періодично помішувати ложкою, щоб вони не прилипали до дна каструлі.

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