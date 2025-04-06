Рис точно буде білим та розчипчастим: ложка якого інгредієнта це гарантує

Рис – це чудовий гарнір та основа для безлічі страв. Варити його нескладно, однак важливо знати кілька секретів, аби результат точно вийшов ідеальним.

Знання тонкощів приготування навіть найпростіших страв відрізняє досвідчених кулінарів від аматорів. Інколи навіть одна проста маніпуляція здатна перетворити буденну страву на щедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Як зварити ідеальний рис

Коли ви наступного разу візьметеся за приготування рису, обов'язково переконайтеся, що у вас ще є бодай невелика кількість оцту. Цей простий інгредієнт зробить ваш рис просто неперевершеним.

Оцет – надійний помічник у приготуванні рису / Фото Freepik

На 2 літра води достатньо 1 чайної ложки оцту. Додавати його потрібно тоді, коли вода вже закипить.

Завдяки оцту крупинки рису не будуть злипатися, а після приготування колір рису буде білосніжно-білим, неначе на картинці.

Чи не єдиний суп, який обожнюють усі: простий рецепт улюбленої солянки.