Ви дарма просто кидаєте сосиски в окріп: смак можна змінити за секунду
- Сосиски краще варити в розсолі зі спеціями, щоб покращити їх смак, додаючи запашний перець та лавровий лист.
- Варити сосиски слід лише кілька хвилин після закипання води зі спеціями, щоб зберегти соковитість і текстуру.
Щоб сосиски не вийшли прісними, їх краще не просто гріти у воді, а у розсолі зі спеціями. Всього кілька простих спецій і на тарілці буде вже зовсім інший продукт.
Сосиски варто варити у спеціальній воді, не варто забувати й про час, пише Pysznosci. Якщо перетримати в окропі, вони можуть втратити соковитість і стати менш приємними за текстурою.
Що додати у воді в якій варяться сосиски?
Щоб сосиски мали виразніший смак, не варто обмежуватися лише звичайною водою. Найпростіший спосіб покращити результат – додати в каструлю кілька горошин запашного перцю та лавровий лист.
Під час нагрівання ці спеції поступово віддають аромат, і він м’яко переходить у продукт. Саме так часто готують на професійних кухнях, коли хочуть отримати більш насичений смак без складних додаткових інгредієнтів.
Не менш важливо правильно обрати сам продукт. Найкраще, якщо в складі сосисок високий вміст м’яса – бажано не менше 90%.
Водночас слід пам’ятати, що сосиски вже проходять термічну обробку під час виробництва, тому довго варити їх не потрібно. Достатньо довести воду зі спеціями до кипіння, зняти каструлю з вогню й опустити сосиски на кілька хвилин. Зазвичай вистачає 3 – 5 хвилин, щоб вони добре прогрілися, залишилися соковитими й не втратили текстуру.
Запашний перець і лавровий лист добре поєднуються з м’ясними виробами, тому навіть проста страва після такого приготування сприймається зовсім інакше. Смак стає глибшим, а аромат – відчутно приємнішим.
Якщо подати такі сосиски з гірчицею, кетчупом або свіжою булкою, звична страва виглядатиме значно вдаліше. Ще один нюанс – не варто проколювати оболонку перед нагріванням. Якщо вона залишиться цілою, сік краще збережеться всередині, а самі сосиски не втратять ніжності. Саме дрібні деталі під час приготування часто змінюють кінцевий результат більше, ніж здається.
Як зварити ароматні сосиски?
- Час: 8 хвилин
- Порцій: 2 – 3
Інгредієнти:
– 4 – 6 сосисок;
– 2 – 3 горошини духмяного перцю;
– 2 лаврові листки;
– вода.
Приготування:
- У каструлю налийте достатню кількість води, додайте духмяний перець і лаврові листки.
- Доведіть воду до кипіння й проваріть спеції приблизно 2 хвилини, щоб вони добре віддали аромат. Після цього зменште вогонь до мінімального або повністю вимкніть нагрівання.
- Опустіть сосиски в гарячу воду, накрийте каструлю кришкою й залиште на 3–5 хвилин.
- За цей час вони рівномірно прогріються всередині, залишаючись соковитими та пружними. Готові сосиски дістаньте з води й подавайте одразу з улюбленими додатками.
Як зробити сосиски вдома?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм курячого філе стегна;
– 500 грамів курячого філе;
– 2 цибулини;
– 4 зубчики часнику;
– 100 грамів моцарели;
– 70 мілілітрів холодних вершків;
– 1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
– сіль до смаку; – 1 відварений буряк;
– 100 грамів шпинату;
– 1 додаткова цибулина;
– 30 грамів вершкового масла;
– 1 відварена морква;
– 100 грамів запеченого або відвареного гарбуза.
Приготування:
- Жирніші шматочки курячого стегна разом з однією цибулиною та часником пропустіть через м’ясорубку з дрібною решіткою, а чисте куряче філе подрібніть через більшу решітку.
- За бажанням усе м’ясо можна перебити блендером. До підготовленого фаршу додайте натерту моцарелу, сіль, кукурудзяний крохмаль і холодні вершки, після чого ретельно вимішайте масу й добре відбийте, щоб вона стала щільною та однорідною. Готовий фарш поділіть на 3 однакові частини.
- Для першого варіанту відварений буряк перебийте блендером разом з однією частиною фаршу до однорідного кольору, перекладіть масу в кондитерський мішок і наповніть форми.
- Для другого варіанту дрібно нарізану цибулю обсмажте на вершковому маслі, додайте шпинат і прогрійте 1–2 хвилини, поки він зменшиться в об’ємі.
- Потім охолодіть і перебийте разом із другою частиною фаршу, після чого також наповніть форми. Третю частину використовуйте без додаткових домішок – це класичний варіант.
- За бажанням до окремої частини фаршу можна додати відварену моркву або запечений гарбуз, попередньо добре подрібнивши їх до однорідної консистенції.
- Сформовані заготовки можна варити в киплячій воді 2–3 хвилини або запікати при температурі 180 градусів приблизно 5 хвилин.
- Також їх зручно заморожувати просто у формах для подальшого використання.
