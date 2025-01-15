Деруни не вберуть ні грама зайвого жиру: що для цього треба додати

Деруни – одна з улюблених страв українців. І кожен хоче, аби вони смакували якнайкраще.

Одна з найбільших турбот при приготуванні дерунів – зайва олія, яку вони можуть вбирати при смаженні. 24 Канал з посиланням на Ukr.Media розповідає, що варто додати до картопляної маси, щоб цього уникнути.

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Алкоголь

Один з ефективних методів полягає в додаванні до картопляної маси невеликої кількості алкоголю. Це може здатися нетрадиційним, але алкоголь допомагає запобігти надмірному вбиранню олії. Для одного кілограма картопляної маси достатньо половини чайної ложки горілки. Під час термічної обробки алкоголь швидко випарується, і смак страви не зміниться, але завдяки цьому методу деруни будуть менш жирними.

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Рослинна олія

Можливо, це буде несподіваним, але додавання рослинної олії до картопляної маси допомагає значно зменшити жирність страви. Достатньо додати одну столову ложку рослинної олії на кілограм картоплі. Це створить захисний шар у тісті, який перешкоджатиме надмірному вбиранню олії під час смаження.

Правильне смаження

Важливо використовувати сковороду з тефлоновим покриттям. Це не тільки запобігає прилипанню, але й зменшує кількість олії, необхідної для смаження. Деруни можна обсмажувати на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії. Вони будуть хрусткими, смачними і без зайвого жиру.

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