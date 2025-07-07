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7 липня, 21:15
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Насолода повинна бути безпечною: як правильно вибирати морозиво

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ціна – не єдиний критерій якісного морозива. 
  • Найкраще купувати пломбір та додавати до нього натуральні додатки, наприклад, ягоди. 

Важко уявити спекотні літні дні без порції морозива. Однак варто правильно його обирати, щоб споживати лише якісний продукт.

Ціна – далеко не єдиний параметр, на який потрібно звертати увагу при купівлі морозива. Що ще точно варто взяти до уваги – розповідає 24 Канал

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Як вибрати якісне морозиво 

Найкраще обирати натуральне морозиво. Обовʼязково перевірите, щоб у складі були натуральні вершки та молоко. Маркування ДСТУ – ще один надійний маркер якісного морозива. 

Літня насолода / Фото Pixabay 

Також зверніть увагу на те, щоб в морозива не був надто тривалий термін зберігання. В іншому випадку це вкаже на наявність великої кількості консервантів. 

В ідеалі найкраще купувати натуральний пломбір та доповнювати його ягодами чи іншими додатками на свій смак. Якщо ж ви прихильник морозива з наповнювачами – переконайтеся, щоб вони були натуральними. 

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