Насолода повинна бути безпечною: як правильно вибирати морозиво
- Ціна – не єдиний критерій якісного морозива.
- Найкраще купувати пломбір та додавати до нього натуральні додатки, наприклад, ягоди.
Важко уявити спекотні літні дні без порції морозива. Однак варто правильно його обирати, щоб споживати лише якісний продукт.
Ціна – далеко не єдиний параметр, на який потрібно звертати увагу при купівлі морозива. Що ще точно варто взяти до уваги – розповідає 24 Канал.
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Як вибрати якісне морозиво
Найкраще обирати натуральне морозиво. Обовʼязково перевірите, щоб у складі були натуральні вершки та молоко. Маркування ДСТУ – ще один надійний маркер якісного морозива.
Літня насолода / Фото Pixabay
Також зверніть увагу на те, щоб в морозива не був надто тривалий термін зберігання. В іншому випадку це вкаже на наявність великої кількості консервантів.
В ідеалі найкраще купувати натуральний пломбір та доповнювати його ягодами чи іншими додатками на свій смак. Якщо ж ви прихильник морозива з наповнювачами – переконайтеся, щоб вони були натуральними.
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