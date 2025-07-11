Щоб було натуральним та без домішок: як вибрати якісне какао

Барвники, ароматизатори та підсилювачі смаку – недобросовісні виробники знають чимало хитрощів. Однак ви легко можете обійти їхні маніпуляції, якщо звернете увагу на кілька деталей.

Какао-порошок виготовляють з плодів какао-дерев. Спочатку їх висушують, а потім перемелюють. На що звертати увагу, щоб купити лише якісний продукт – розповідає 24 Канал.

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Як вибрати якісне какао

Перше – цілісність пакування. Пакет або паперова коробка повинні бути неушкодженими. Інформація про продукт повинна бути написана чітко.

Жирність – ще один важливий критерій. Вона повинна складати від 12 до 20%. Якщо показник нижчий, то у ваших руках кондитерський какао-порошок. Також зверніть увагу, щоб у складі не було какао-велли – меленого лушпиння бобів.

Какао є висококалорійним продуктом, у 100 грамах – 374 ккал. Забарвлення якісного какао – насичений коричневий колір, помел повинен бути дрібним, також має бути присутній запах класичного шоколаду.

Ароматизатори, барвники, підсилювачі смаку, стабілізатори, ГМО, домішки – усього цього в складі якісного какао немає.

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