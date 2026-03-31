Ця сметана вважається однією з найкращих: який напис дивитися на упаковці

Сметана здається настільки звичним продуктом, що її часто беруть майже не дивлячись. Інколи здається, якщо баночка знайома, ціна підходить – цього ніби досить.

Для смачної та головне "справжньої" сметани значення мають дрібниці – жирність, консистенція, склад. Саме на ці моменти й радять звертати увагу фахівці, щоб вибір у магазині не був навмання, пише УНІАН.

Як вибрати сметану?

Сметана – це ферментований продукт, який отримують із вершків завдяки роботі молочнокислих бактерій. Домашній варіант може мати жирність від 30% і вище.

Як розповіла лікар-дієтолог Оксана Мелоян, тут усе залежить від способу приготування – через відстоювання молока або сепарацію. Якщо сметану роблять шляхом відстоювання, вона зазвичай виходить легшою за текстурою. Сепараторна – значно густіша, адже з неї відділяють більше рідини, тому жирність іноді сягає навіть 50 – 60%.

У магазинній сметані показники зазвичай нижчі – найчастіше це 15% або 20%. Різниця між ними насамперед помітна у консистенції: менш жирний продукт зазвичай рідший. Варіант із 20% жирності густіший і стабільніше поводиться під час нагрівання. Саме 20% часто називають найбільш збалансованим варіантом, оскільки така сметана має приємну густину й універсально підходить і для страв, і для випічки.

Хороша сметана повинна бути однорідною, без грудочок і без розшарування. Вона не має виглядати занадто прозорою, надто жовтою або водянистою. Якщо продукт занадто рідкий, це може свідчити про особливості виробництва або незавершену ферментацію. Запах має бути легким, кисломолочним, без різких сторонніх відтінків. На смак сметана зазвичай м’яко кислувата, без гіркоти чи надмірної кислотності.

Окрему увагу варто звернути на склад. Найкраще, коли на упаковці зазначено лише два основні компоненти – вершки з коров’ячого молока та закваска молочнокислих бактерій. Іноді виробники додають стабілізатори або загусники, і це також зазначають у переліку інгредієнтів.

Є й простий спосіб перевірити продукт удома: додайте ложку сметани в гарячу воду й перемішайте. Якщо маса рівномірно розчиняється, це добра ознака. Якщо ж з’являються виразні грудочки, це може свідчити про наявність додаткових компонентів. Для щоденного вибору найнадійніший орієнтир один – короткий і зрозумілий склад на упаковці.

Як довго варто зберігати сметану у холодильнику?

Закрита упаковка сметани зазвичай зберігається до кінцевої дати, зазначеної виробником, Спілка молочних підприємств. Якщо стаканчик або пакет не відкривали і він немає ніяких пошкоджень орієнтуватися треба саме на маркування. Якщо продукт стоїть не на полиці, а на дверцятах, де температура постійно змінюється, навіть закрита сметана може втратити якість раніше.

Після відкриття сметану бажано використати приблизно за 3 – 5 днів. Іноді вона виглядає нормально й довше, але тут уже не варто покладатися лише на зовнішній вигляд. Якщо зверху зібралося багато рідини, змінився запах, з’явилася неприємна кислинка або сама маса стала підозріло слизькою чи грудкуватою, такий продукт краще не залишати "на потім".

У відкритій упаковці сметана псується значно швидше, особливо якщо її часто діставали з холодильника або брали ложкою, яка не була ідеально чистою. Домашня сметана – найделікатніший варіант. Вона не любить довгого зберігання і зазвичай тримається менше, ніж магазинна.

Найчастіше йдеться про 2–3 дні в холодильнику, максимум – до 5 днів, якщо вона дуже свіжа і весь процес був чистим. Але саме з домашньою сметаною краще не гратися в "ще ніби добра". Вона не завжди псується красиво й очевидно. Тому тут правило жорстке: є сумнів – не залишайте.

